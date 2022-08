Jóvenes de la Montaña y zona Norte se resisten a segunda dosis contra el Covid

El delegado federal de programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, señaló que se ha encontrado una resistencia en jóvenes mayores de 18 años por aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, principalmente en comunidades rurales de la región de la Montaña alta, Baja y en la zona Norte.

Comentó que se tiene una cobertura relativamente baja con relación al promedio en el estado, que en algunos casos es llegar al 50 por ciento de la población mayor de 18 años que tiene una sola dosis en estas regiones.

Dijo que en ese sentido se está tratando de que en esta jornada de vacunación de segunda dosis contra el Covid -19 se tenga una mejor cobertura con la integración de más centros de salud en los puntos de vacunación en la zona rural.

Lee también: Reporta Guerrero 763 casos activos de Covid-19

“Tenemos una cobertura muy amplia para que la gente de las localidades no necesariamente tengan que ir a la cabecera municipal porque nos interesa mucho que las personas mayores de 18 años puedan tener una dosis de la vacuna contra el Covid y si está dosis es única como el caso de cansino, pues mejor porque ya tendrían el esquema completo”.

Explicó el funcionario federal que se está buscando mejorar la cobertura de vacunación para mayores de 18 años.

Dijo que son varias los factores por lo que los jóvenes no se quieren vacunar contra el Covid, una de ellas son aspectos de carácter cultural, usos y costumbres, otra razón que ha limitado la aplicación de la vacuna es qué hay personas que quieren aplicarse determinada marca.

En ese sentido, el delegado federal aclaró que se están suministrando vacunas que están cien por ciento comprobadas en su eficiencia, eficacia y seguridad por lo que convocó a las personas a que se apliquen la dosis que tienen en existencia. Local Aplican segunda dosis contra el Covid-19 a menores

Consideró que se ha vuelto un tema muy complejo el tema de la concientización y de que las personas se convenzan de lo importante que es que se vacunen.

Iván Hernández, dio a conocer que aquellos que ya tiene su esquema completo se le está invitando a recibir los refuerzos ya sea en mayores de 18 años o primera o segundo refuerzo en mayores de 60 años.

Explicó que se está aplicando segunda dosis a menores de 5 a 11 años de edad en algunos municipios como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa así como a menores de 12 a 17 años segunda dosis en varias regiones del estado como zona Norte, región Costa Chica, Costa Grande y primera dosis en mayores de 18 años y los refuerzos. Estado Disminuyen los contagios de Covid-19 en Guerrero

En cuanto a la aplicación de vacunas para personas rezagadas, señaló que primero se tiene que concluir la etapa de inmunización de primera y segunda dosis para el resto del municipio para personas de 5 a 11 años.

Refirió que será después de esa etapa cuando se aplique la dosis para rezagados.

El delegado de federal de programas sociales aclaró que el estar vacunado contra el Covid no significa que no te dará la enfermedad, sino que te ayuda a que el virus no sea agresivo.