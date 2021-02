Invisibiliza AMLO la violencia hacia las mujeres

Nadia Maciel Paulino, integrante de la Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo “invisibiliza” la violencia que viven las mujeres en todas sus expresiones al no querer “romper el pacto” y fractura el movimiento feminista al decir que son expresiones importadas.

“Esta invisibilizando los casos de feminicidios, desapariciones forzadas, la trata de personas, la violencia hacía las mujeres en todas sus expresiones tanto familiar, política y es cerrar los ojos ante una realidad tan violenta contra las mujeres”.

Dijo que el mensaje que da el presidente de México con sus declaraciones es que hay un pacto más allá del patriarcado entre los hombres y que también se manipula a otras mujeres de distintos partidos políticos e ideologías para decirle que es una “guerra sucia” y fracturan al movimiento a nivel estatal y nacional.

“Con estas declaraciones (el presidente Andrés Manuel) también fractura al movimiento feminista al quererlo hacer ver como un movimiento político y electoral y no está viendo el trasfondo, donde las mujeres son víctimas de violencia y que le toca resolver también a los hombres”, precisó la feminista.

Comentó que el movimiento feminista insistirá en pedir al partido de Morena, que desista de la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio pero no por ser una cuestión electoral sino porque representa toda la violencia que han vivido las mujeres históricamente.

“El mensaje que le queremos dar al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no se trata de una candidatura solamente, no se trata de un partido político, no se trata de una Guerra sucia y no es de fuera, el movimiento feminista es desde adentro y de muchas que hemos sido sobreviviente de la violencia y sabemos lo que se siente ser agredidas y violentadas, es por eso que nos ponemos de lado de las víctimas y es por eso que exigimos a Morena que desista de esta candidatura”, precisó Nadia Maciel.

Insistió que el compromiso del Movimiento Feminista a nivel estatal y nacional es exigir que ninguna persona de ningún partido político que tenga antecedentes penales llegue al cargo.

En cuanto a la agresión que sufrió la líder del colectivo Las Revueltas, Yolitzin Jaimes por una sobrina de Félix Salgado, dijo que es una forma de represión en contra de un movimiento que esta gritando y exigiendo justicia porque a las mujeres las están violentando, “entonces es una manera de callarnos”.