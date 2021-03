Investiga Fepade denuncia contra la alcaldesa Adela Román

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEPADE-Guerrero), dio entrada a la denuncia que interpusieron la coalición PRI-PRD y el partido Movimiento Ciudadano (MC), en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo por delito electoral y se inició un proceso de investigación.

El Fiscal Roberto Rodríguez Saldaña, dio a conocer en entrevista que la coalición del PRI y PRD presentó su denuncia el día 17 de Marzo y Movimiento Ciudadano el 19 de Marzo, luego de que la alcaldesa Adela Román se presentó a los centros de vacunación contra el Covid-19 e hizo campaña política a favor del partido de Morena con el objeto de incidir en el electorado. Estado Crítica gobernador Héctor Astudillo presencia de Adela Román en centros de vacunación en Acapulco

Informó que ya se inició el proceso de investigación y se requirió a la dirección general de la Policía Ministerial para que se aboque a realizar las investigaciones e informen sobre este presunto delito.

Comentó que en cuanto la Policía Investigadora Ministerial les haga llegar la información, en ese momento la FEPADE tendrían que informar si hubo delito o no.

“Estamos recabando las pruebas, las evidencias, es la parte de la investigación que nos toca como física electoral realizar este tipo de investigaciones para integrar bien la carpeta de investigación“, señaló

El titular de la FEPADE, reveló que se tiene cuatro denuncias más dos por delito electoral y dos más por violencia política de género, una de ellas esta por culminarse y la otra está en proceso porque la presentaron ante el Tribunal Electoral y de ahí la remitieron al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) y ahora dieron vista para que la Fiscalía de cumplimento.

Explicó que la denuncia por violencia política de género que remitió el IEPC -Guerrero fue interpuesta por la sindica del municipio de Teloloapan, Eleazar Marín Quebrado y la segunda fue interpuesta por Beatriz Mojica Murga y se está en la etapa de investigación.

Otra de las denuncia que se presentaron por delito electoral, fue la del diputado Servando de Jesús Salgado en contra de una empresa encuestadora pero esa no procederá porque la FEPADE no es competente para atender sobre las encuestas que se realizan y no es un delito.

El último caso por delito electoral es en Taxco de Alarcón donde hay una persona que se está promoviendo y entregando despensa.