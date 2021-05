Intromisión de AMLO pone en riesgo proceso electoral: Clemente Castañeda

De visita en Guerrero el coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, dio a conocer que ya tuvo un acercamiento con la misión de observación que la Organización de Estados Americanos enviará a México para observar el proceso electoral y a ellos les pidió que emitan un pronunciamiento para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso y no ponga en riesgo la democracia nacional.

El político indicó que muestra clara de la intromisión gubernamental en el proceso electoral es el caso del gobernador de Tamaulipas y la intención de la mayoría Morenista en el senado de la República que busca desaparecer los poderes de esa entidad pese a que no existen atribuciones legales para hacerlo, “lo que el Senado puede hacer es decretar que la desaparición de poderes cuando los tres ya no existen, pero en este caso no se tiene la circunstancia”. Local Evelyn: El Pueblo lo dice y pide, Morena va a gobernar Guerrero

Estableció que Movimiento Ciudadano no defiende a ningún gobernador, a ningún presidente municipal, ni a ningún político lo que defiende es la legalidad porque la intromisión del presidente está poniendo en riesgo el pacto federal.

“El presidente no sólo tiene metidas las manos en el proceso electoral tiene metido todo el cuerpo y eso no debería pasar porque él es presidente de todos los mexicanos, no es líder de una camarilla o presidente de un partido es el presidente y su intromisión en el proceso pone en riesgo el proceso democrático”.

En la misma conferencia de prensa el líder estatal del partido Movimiento Ciudadano, dio a conocer que grupos delincuenciales han amenazado a cuatro de sus integrantes que habían sido designados candidatos y tuvieron que sustituirlos, además de que otros dos cuentan con medidas cautelares, uno de ellos su representante a gobernador el municipio de Cocula, del que se dio el nombre porque él mismo lo hizo público, pero los demás se mantiene en secrecía porque así lo han solicitado.

RUTH ES EL MEJOR PROYECTO Y ESTÁ CRECIENDO Cortesía | IEPC Gro

Por su parte la candidata al gobierno estatal Ruth Zavaleta desmintió que se tenga alguna intención de declinar en favor de un candidato de los que van como punteros, “ellos serían los que tendrían que declinar a mi favor porque soy la mejor candidata y lo he demostrado en los debates y en las propuestas”.

Especificó que su partido entró tarde a la contienda y de tener uno punto seis por ciento de aprobación, ha pasado a tener 10 por ciento y a pesar de que el resultado final no les sea favorable, el logro de su partido se encuentra en que muchas de las propuestas que ella ha planteado tiene que ser retomadas por los gobernantes.

“Nosotros ya ganamos ayer el gobernador anunció acciones para evitar la venta de niñas en la montaña y esa es una de las propuestas que movimiento ciudadano ha lanzado, con eso ya ganamos y demostramos que tenemos la mejor candidata.