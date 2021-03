Interviene HAF en adeudo de CAPACH con la CFE

El gobernador Héctor Astudillo Reveló que ante el problema de desabasto de agua potable en Chilpancingo y el corte de suministro de la energía eléctrica en el sistema de bombeo, tuvo que intervenir al más alto nivel de la Comisión Federal de Electricidad para que se restableciera el bombeo y se pueda buscar una negociación entre la paraestatal y la Capach.

El mandatario estatal indicó que durante varios días estuvo suspendido el sistema de bombeo de agua en la capital, esto por el corte de suministro eléctrico que se deriva del adeudo de más de 70 millones de pesos que tiene la Capach con la Comisión Federal de Electricidad. Estado Preparan protocolos de seguridad previo a la Semana Santa en Guerrero

Ante la grave situación y las crecientes manifestaciones de colonos que reclaman el abasto de agua, el gobernador determinó intervenir a pesar de que se trata de un asunto netamente de orden municipal y logró un acuerdo con directivos de la CFE para que se reconectara el servicio, y se empezara a bombear nuevamente el vital líquido a la ciudad.

Astudillo Flores no reveló que fue lo que ofreció de parte del municipio o el estado a la CFE ara que se restableciera el servicio únicamente dijo que se restablecería el servicio en tanto no hubiera una negociación entre la paraestatal y la paramunicipal.

El gobernador, quien en tres ocasiones ha ocupado la presidencia municipal de la capital, resaltó que en Chilpancingo el problema del agua es cíclico y no es que no haya agua el principal problema es que no se tiene el bombeo suficiente para atender la necesidad de la población.

REUNIÓN EN PALACIO NACIONAL

Por otra parte el gobernador ofreció pormenores de la reunión que tuvieron los gobernadores con el presidente López Obrador para la firma del pacto de civilidad en la elección del próximo mes de junio, este documento, dijo, es muy simple en el que sólo se ratifica de manera política que se respetarán las leyes electorales.

Comentó que el presidente no atendió a ninguno de los gobernadores y la reunión fue la más corta que se han tenido los gobernadores con el jefe del ejecutivo federal.

Aprovechó la ocasión para establecer que el pacto no sólo obliga al os gobernadores a mantenerse al margen de la elección sino a todos los servidores públicos de gobiernos municipales y del gobierno federal.

Resaltó que en Guerrero hasta el momento el único incidente que se ha tenido con el proceso electoral fue el asunto de la alcaldesa de Acapulco Adela Román con el tema de las vacunas y reiteró que el la vacunación es para poner vacunas y no para promoverse políticamente.