Interpondrán demandas colectivas contra Capach por no pagar a trabajadores

Trabajadores de la Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Chilpancingo, anunciaron que interpondrán denuncias colectivas para reclamar a la paramunicipal el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde el año pasado.

Los quejosos, que pertenecen a la sección 15 del sindicato independiente, señalaron que la Capach no les ha pagado la prima vacacional que debieron recibir en junio del año pasado, también les deben quincenas correspondientes al mes de septiembre y la segunda parte del aguinaldo. Estado Empleados de la CAPACH exigen pago de salario y prestaciones

Edgar Cruz Ciriaco, quien funge como secretario de conflictos de la delegación sindical expresó que los adeudos que tiene el organismo se han negociado en mesa de trabajo y se acuerdan fechas para iniciar el pago, pero los directivos incumplen.

Mencionaron que en este momento el grado de preocupación se incrementó porque la Secretaría de Educación les ha notificado que no les pagará completo el recibo del agua de las escuelas y edificios de esta dependencia debido a que en todo el año pasado las instalaciones no se utilizaron como consecuencia de la pandemia de covid-19.

“Estábamos esperando que la SEG pagara porque de ahí se cubrirían los adeudos, pero hoy que la dependencia pretende reducir su pago nos vemos los directivos simplemente dicen que no hay dinero y no nos van a pagar”.

Indicó que en los próximos días se iniciará un paro de labores y toma de las instalaciones, como una acción política y en paralelo se promoverá un acto jurídico masivo porque son todos los trabajadores que se encuentran afectados.

“Estamos muy molestos con el director Ismael Rosas Castillo, quien no ha tenido la capacidad de responder a sus obligaciones”.

Del alcalde Antonio Gaspar indicaron que no quieren ni hablar porque ahorita se encuentra en campaña pero no ha apoyado en anda ala Capach y cada vez que se han acercado a él para pedirle que ayude a resolver los problemas siempre responde que eso le corresponde al director.

“Tenemos un adeudo multimillonario que dejó la anterior directora que también anda en campaña, un alcalde que no reconoce que es su responsabilidad y un director que no tiene capacidad de resolver y los afectados son los trabajadores que no reciben salarios a tiempo”.