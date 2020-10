Integrarán al FONE a mil 200 trabajadores de la educación: SEG

El subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, Jaime Ramírez Solís confirmó que antes de concluir el presente año, al menos 200 trabajadores administrativos serán integrados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el primer trimestre del 2021 otros mil recibirán el beneficio.

El funcionario explicó que el Gobierno federal no tiene considerado en su presupuesto las plazas de 4 mil 600 trabajadores administrativos que no fueron armonizados desde que empezó el proceso de centralizar la nómina en el anterior gobierno, entonces poco a poco se han ido haciendo los ajustes y buscando los mecanismos para que todos los trabajadores sean integrados al Fone.

Indicó que la integración de los trabajadores al Fone se hará lo más transparente tomando como referente el orden de prelación que se forme de acuerdo a la antigüedad laboral y atendiendo cualquier señalamiento de irregularidades es decir que si un trabajador dice que tiene 15 años trabajando y sólo se le reconocen 13 se hará la aclaración y se rectificará, de manera clara para que todo sea de manera transparente.

Por otra parte Jaime Ramírez aseguró que el problema de los contratos para maestros eventuales es mucho menor al que han denunciado los cetegistas pues de mil 650 que se tenía contratados el año pasado se han recontratado más de mil 200, de tal forma que sólo faltan unos 350 o 400 que no se pueden contratar porque no se ha justificado el uso del recurso.

“Aquí en Guerrero no se puede hacer ningún movimiento si la federación no lo aprueba entonces tenemos que justificar plenamente el uso del recursos y es lo que se está haciendo, por eso confirme tenemos el recurso y la necesidad se firman los contratos”.