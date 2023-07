Integración de la Mesa Directiva se hará en apego a acuerdos y diálogo, Yoloczin Domínguez

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, confirmó que sesionarán entre el lunes y martes, para analizar la integración de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, siempre privilegiando el diálogo y los consensos con los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura.

La legisladora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en entrevista adelantó que está sosteniendo reuniones de trabajo con quienes integran este órgano, con el propósito de que en la sesión de este miércoles el pleno elija a los diputados que encabezarán los trabajos del Tercer Año del Ejercicio Constitucional.

Rechazó las versiones que circularon en algunos medios de comunicación, en el sentido de que el pasado viernes se reunió su grupo parlamentario en donde se manejaron nombres sobre quien iba a ocupar la presidencia de la mesa directiva, cuando en realidad, si bien es cierto se tocó el tema, el acuerdo que se alcanzó fue que la Jucopo sea quien haga la designación. Estado Congreso toma protesta a integrantes de la Comisión Permanente

La diputada Yoloczin Domínguez dejó en claro que desde que asumió la Presidencia de la Junta de Coordinación Política ha buscado lograr la estabilidad y gobernabilidad al interior del Congreso, a través del dialogo, los acuerdos y el respeto a las opiniones de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios.

Al ahondar al respecto, precisó "lo que se pretende es que no suceda lo del 15 de junio, donde lamentablemente no se generó el consenso para la designación. Soy respetuosa de lo que mi grupo parlamentario me indique, pero es importante, como su coordinadora, dejarles en claro que debemos ir a una votación con acuerdos previos, cosa que comprendieron perfectamente, y esto indica que mi grupo abona al tema de la gobernabilidad”.

Al preguntarle si es cierto que en esa reunión con su grupo parlamentario se puso sobre la mesa que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, solicite licencia para que se le investigue sobre la reunión que tuvo con un presunto líder criminal, aceptó que sí se tocó el tema, pero también hubo coincidencias de que el Congreso no es la instancia que determine la permanencia o no de cualquier representante popular.

En todo caso, la Fiscalía General del Estado deberá de solicitar el juicio de procedencia y si se diera el caso, corresponderá a las comisiones de Examen Previo e Instructora para darle seguimiento, pero insistió, siempre y cuando llegue al recinto legislativo, lo que no ha ocurrido todavía, apuntó.