Insuficiente la seguridad en Tierra Caliente: Marcial Rodríguez

El dirigente del partido Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña señaló que en la zona de Tierra Caliente la presencia de la Guardia Nacional ha sido insuficiente para contener la presencia de grupos delincuenciales y culpó a los gobiernos federales priistas y panistas de haberlos dejado proliferar.

El líder partidista confirmó que el alcalde de Zirándaro, Gregorio López Portillo no ha regresado a su municipio desde hace seis meses por presiones de la delincuencia, "a pesar de que se ha desplegado personal de la guardia nacional, el alcalde tiene el pulso de la situación y por eso ha decidido no regresar".

Rodríguez Saldaña mencionó que no se puede achacar al actual gobierno la situación de inseguridad y la ausencia de un alcalde por seis meses al actual gobierno pues fueron los gobiernos priistas y panistas quienes permitieron que la delincuencia se estableciera en esta zona, pero adelantó que una vez que el gobierno estatal sea transferido a Evelyn Salgado, habrá más coordinación con el gobierno federal para erradicar a la delincuencia.

IMPULSAR CONSULTA

El comentario del morenista se realizó en el marco de la conferencia de prensa a la que convocó para anunciar que Morena promoverá la participación de los ciudadanos en la consulta popular donde se pretende establecer que los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña deben ser enjuiciados políticamente. Ello a pesa de que la consulta que se realizará el uno de agosto nada tiene que ver con un juicio político sino con seguir un procedimiento legal.

El dirigente de Morena pidió a la población a que voten por el sí a enjuiciar políticamente a los ex presidentes incluso anunció que repartirán volantes para pedir a la población que participen y voten por el si para llevar a juicio a estos ex presidentes que cometieron crímenes de lesa humanidad, corrupción y fraudes electorales.

En la consulta que se realizará el uno de agosto oficialmente se ha informado que se hará la siguiente pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.