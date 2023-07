Instruye Gobernadora brindar apoyo a damnificados del Mercado Central

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó que se registren a los locatarios y comerciantes para brindar apoyo y acompañamiento a los que resultaron damnificados por el incendio del mercado central, para incluirlos en dos programas emergentes y entregarles 20 mil pesos para reactivar sus negocios.

Este padrón lo supervisa el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, quien explicó que estos dos programas que implementa el gobierno del estado se pretenden se emparejen con los apoyos que otorgará el gobierno de la República, que, por cierto, fueron gestionados de manera directa por la mandataria estatal Salgado Pineda.

Sobre la ayuda que otorgará el estado, señaló que junto a las secretarias del Bienestar, Maricarmen Cabrera; y de Fomento y Desarrollo Económico (SEFODECO), Teodora Ramírez, encabezaron los registros de comerciantes y locatarios, correspondientes a dos programas emergentes creados especialmente para atender las necesidades de los afectados.

Estado Blindarán con policías los centros de abastos

En este caso, SEFODECO, se hará cargo del Programa de Apoyo a Empresas Siniestradas (PAES), consiste en la entrega de 20 mil pesos, los cuales serán otorgados mediante pagos referenciados. En cuanto a la Secretaría del Bienestar Estatal, la titular, Maricarmen Cabrera, detalló que el programa “Hoy por ellos, mañana por ti”, beneficiará a 50 comerciantes de los rubros de comida, aguas frescas, carnicerías y cremerías, con implementos por un monto 20 mil pesos.

El funciinario estatal, Rodríguez Cisneros, refirió que el registro inició desde la tarde del jueves en el auditorio del parque Papagayo, a fin de cumplir la promesa que la mandataria estatal hizo, de sumar por parte del estado, un apoyo económico a manera de fondo de inversión, para que las familias que lo perdieron todo en este siniestro, ocurrido el pasado 5 de junio del presente año, puedan recuperar su estabilidad y tranquilidad.

Local Sigue construcción de los puestos provisionales en el Mercado

“Este apoyo no los compromete a nada, este apoyo no tiene ningún sesgo partidista, no está comprometido a nadie y va a llegar de manera directa a cada uno de los beneficiarios”, tal como lo mandató la gobernadora Evelyn Salgado, indicó.

De igual forma, el funcionario detalló que en próximas fechas, la gobernadora entregará de manera personal y directa, estos apoyos económicos y en especie a los más de 500 afectados por este siniestro que devastó este inmueble.

“En cuanto se den las condiciones de que las y los comerciantes puedan regresar al Mercado Central, lo hagan ya con los apoyos que les ofreció la señora gobernadora”, puntualizó Francisco Rodríguez.