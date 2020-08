Insistirá Añorve Baños la comparecencia de titulares de CFE y Sectur

Tras expresar que insistirá que comparezca el secretario de Turismo y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el senador de la República Manuel Añorve Baños, dijo que es necesario que expliquen sobre la reactivación de la economía y que no se afecte a la población con altos cobros de la luz.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en conferencia de prensa que ofreció durante la entrega de tinacos a vecinos de la Unidad Habitacional del Infonavit Alta Progreso, dijo que no se debe perder de vista que todavía no se ha podido recuperar el país de la hecatombe económica que ha provocado la pandemia del Covid-19. Estado Anuncia HAF próxima reunión con CONAGUA y SEDATU para saneamiento de Acapulco

Por lo que falta la reactivación económica, turísticamente hablando, "el secretario de Turismo, (Miguel) Torruco no ha hecho absolutamente nada, lo único que sabemos de él, es el escándalo de Visit México, que es vergonzante, como se refieren al estado de Guerrero".

El senador Añorve Baños, afirmó que el secretario de Turismo federal, Torruco Márquez, no ha presentado ningún plan de reactivación económica y por ello sigue insistiendo para que comparezca en el Senado de la República y que diga que sigue.

Pues indicó que el turismo representa para Guerrero más de 350 mil empleos directos e indirectos y para el país son diez millones de empleos, dos millones directos y 8 millones indirectos, "yo estoy esperando que anuncien la reactivación económica y que lo encabece Torruco. Que no esté como florero y que de respuesta a lo que le urge a este gran sector".

También insistirá que comparezca el director de la CFE, Manuel Bartlett, porque tiene mucho que explicar por los 553 mil cortes que se hizo en Guerrero, en abril y mayo, que la gente no pudo pagar los altos cobros por el consumo de la luz y no es que no quieran pagar, es que no tienen dinero.