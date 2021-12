INSABI realizará registro nacional de personas sin seguridad

El coordinador nacional de médicos de Instituto de Salud para el Bienestar, Raúl Peña Viveros anunció que en próximas fechas se realizará un registro nacional de personas sin seguridad social para que ellos se sientan tranquilos de que tienen un documento o un carnet.

Sin embargo, aclaró el funcionario federal que en estos momentos no se necesita un documento para que puedan recibir la atención médica gratuita para todas las personas que no tienen seguridad social.

En entrevista, explicó que al desaparecer el seguro popular, lo que hoy el gobierno federal busca es brindar la atención médica gratuita a toda la gente que no tiene seguridad social.

“Son dos cosas diferentes, la desaparición del seguro popular que era una forma de financiamiento que permite que ya hoy todas las personas que no tienen seguridad social disfruten y exijan su derecho a la salud”.

Para tener el derecho a la salud, aclaró el funcionario de INSABI que no necesitan ninguna afiliación, no se necesita pagar nada y tiene el acceso a cualquier nivel de atención.

“Eso es una creencia de la gente de que como ya no tiene una afiliación o ya no tiene un póliza por eso perdió el derecho a la salud, al contrario eso es falso y hoy la gente debe de estar tranquila que ya no necesita ninguna póliza y ninguna afiliación para acudir cualquier centro de salud y cualquier hospital de la secretaría de salud o incluso de IMSS del bienestar cuando tienen ese derecho de forma gratuita”, insistió.

Todos tendrán servicio médico gratuito. / Foto: Cortesía | @IMSSGro

Aseguró que la desaparición del seguro popular no fue un problema fue algo bueno para que hoy la gente disfrute de un servicio gratuito en el momento en que lo necesiten.

Dijo que las personas no deberán buscar necesariamente una clínica de INSABI, sino son las unidades medicas de la Secretaría de Salud de todo el país.

También dio a conocer que ya se contrató a más personal de salud, se van a remodelar hospitales, se mejoró el abasto de medicamento y poco a poco se va a transformar el sistema de salud en Guerrero y en el país.

Además reiteró que se está empezando la capacitación a médicos y enfermeras para que brinden una mejor atención.