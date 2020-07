Iniciativa sobre aborto que propone Morena, promueve la impunidad: Guadalupe González

Tras advertir que la iniciativa para aprobar la norma 046 referente al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre el tema del aborto, puede promover la impunidad, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe González Suástegui, adelantó que la votará en contra en virtud de que no está de acuerdo que se les quite la tutela a los padres y que no se denuncie este delito.

En conferencia de prensa virtual, la legisladora explicó que esta iniciativa es promovida por la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la que proponen que la norma 046, permita a cualquier mujer a partir de los 12 años, ir a una clínica a solicitar un aborto, en los casos en donde haya habido violación sin ser necesario el permiso de los padres o que se les tome en cuenta.

Lo más grave, es que la propuesta contempla que tampoco es necesario que se presente la respectiva denuncia ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común especializada en el tema, lo que favorece que se fomente la impunidad y no se castigue conforme a derecho a quienes cometan delitos de violación.

La legisladora del blanquiazul, González Suástegui, recordó que, el Código Penal de Guerrero, ya contempla en el artículo 159, las normas y reglas, por las cuales el aborto puede ser practicado de manera legal y no hace falta aplicar, como se propone, que la norma 46 se adhiera y sea contemplada por la misma ley y se vulnere el derecho de los padres al no tomárseles en cuenta.

Indicó que el tema del aborto es un asunto que no debe tomarse a la ligera, en virtud de que está en peligro la vida de la mujer, por lo que quien abuse y cometa el delito de violación, el estado tiene que proteger a la víctima, pero además de llevar a prisión al o los responsables.

Lo que no comulga la iniciativa de los morenistas, pues plantean que se omita la denuncia y que no se tome en cuenta a los padres de la agraviada, “esto abre la puerta para que los violadores no reciban castigo, no vayan a la cárcel, en una palabra, que no se haga justicia y de paso que se les quite la tutela a los progenitores”, apuntó.