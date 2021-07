Inician paro de brazos caídos trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo

Trabajadores del área de servicios públicos del ayuntamiento de Chilpancingo iniciaron este día un movimiento de brazos caídos para reclamar al alcalde Antonio Gaspar Beltrán el pago de prestaciones que les adeuda.

Ofelia Monserrat Valenzo Aguilar, quien es secretaria de conflictos de la sección 14 del sindicato independiente indicó que con este movimiento en el que no saldrán a trabajar, se demanda el pago del bono del día del padre, el incremento salarial correspondiente al año 2021 y su retroactivo al mes de enero, asimismo que se cubran los pagos de marcha y apoyos funerarios para empleados que fallecieron pro la pandemia de covid-19 entre otros.

Los quejosos se concentraron en las oficinas de servicios públicos que se encuentran en la colonia Galeana y decidieron no salir a trabajar como medida de presión para que el presidente municipal resuelva as exigencias.

Recalcaron que la protesta no se hace por gusto d ellos trabajadores, sino por la incompetencia de la autoridad que se ha negado a cumplir con su obligación, nosotros no deberíamos protestar, si nos pagaran a tiempo el salario y las prestaciones nosotros nos dedicaríamos a trabajar y no a manifestarnos.

La dirigente sindical recalcó también el descomunal adeudo que dejará Antonio Gaspar con el Issspeg al que no le ha pagado ni un peso de las cuotas obrero patronal que debe entregar a ese organismo y que por ello se les han limitado prestaciones como créditos y acceso a las pensiones al jubilarse.

Los trabajadores que no salieron a prestar servicio son barrenderos, choferes de camiones recolectores de basura entre otros, sin embargo el servicio se siguió prestando con el personal que no es parte de este sindicato.