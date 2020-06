Inicia auditoría en Unidad Covid-19 de Iguala

IGUALA, Gro.- Este viernes un grupo de representantes del gobierno federal inició una auditoria de la Unidad Covid-19 de Iguala, con el objetivo de que se analicen los procesos del manejo de los pacientes, su funcionamiento y certificación dentro del programa de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES).

Así lo informó el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera y el secretario de Salud, Javier Ortíz Ibarra, el primero explicó en conferencia de prensa que es la primera auditoria que se les practica y tiene como propósito el verificar el funcionamiento de la misma, el equipo, infraestructura, entre otros aspectos y así poder certificarla, en todos los procesos de calidad que se deben tener. Estado Esteban Albarrán celebra acciones de apoyo a población durante contingencia

En ese tenor, lamentó que este jueves falleció otro paciente de 70 años en la Unidad Covid-19, con el que suman dos decesos, pero también se congratuló que otros dos enfermos hayan sido dados de alta al recuperarse y se les envió a sus domicilios para seguir sus tratamientos.

El alcalde, Jaimes Herrera, por otra parte, confirmó que “he tenido reuniones con diversos sectores comerciales y estamos viendo un proceso de verificación y reincorporación a la actividad comercial, preparándonos para empezar a abrir el 1 de julio, esperando que ya sea semáforo naranja y estar listos para este cambio”.

Pero advirtió que, si en julio el semáforo no cambia y sigue en rojo, no se podrán abrir los negocios, la gente debe quedarse en casa, “no deben tomarlo como burla, ha muerto gente joven y adultos mayores, no se deben exponer y evitemos que salgan a la calle, hasta que superemos esta epidemia, no podemos bajar la guardia ante esta crisis sanitaria”, apuntó.