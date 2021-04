Indígenas retienen a director de obras en Metlatónoc

METLATÓNOC, GRO.- Enojados porque el Gobierno Municipal no les ha cumplido con la ejecución de obras, habitantes morenistas de la comunidad de Tepehuaje, detuvieron al Director de Obras Marciano Gálvez Gálvez y al empresario contratista Bonilla, quienes les exigieron que cumplan lo que en campaña del 2018 el alcalde Zeferino Villanueva Galindo, se comprometió a realizar y que hasta la fecha no ha hecho nada y ya anda buscando su reelección.

Los campesinos de Tepehuaje, difunden un video a través de las redes sociales donde aseguran que son 40 pueblos de todo el municipio de Metlatónoc donde el alcalde Zeferino Villanueva Galindo hizo compromisos en el 2018, donde no ha hecho nada o hizo pedaceras de obras. Local Se niega Magdalena Valtierra a hacer declaraciones a medios de comunicación

Indican que en Tepehuaje, en el 2018 se volcaron a favor de MORENA apoyando a Zeferino Villanueva Galindo, pero que en lo que va su administración no les ha cumplido ni en lo más mínimo y cuando lo han buscado en sus oficinas en el palacio municipal nunca lo encuentran, cuya respuesta que reciben es que se fue a una importante reunión con el Gobernador en la Ciudad de Chilpancingo.

En esta ocasión el alcalde Zeferino Villanueva Galindo mandó a su Director de Obras Marciano Gálvez y su contratista que solo le dicen Ingeniero Bonilla, quienes llevaban 220 mil pesos con el interés de convencer a los ciudadanos de Tepehuaje, para que lo vuelvan a apoyar en su reelección.

Cuando les ofrecieron dinero, los vecinos de Tepehuaje se molestaron y los declararon retenidos hasta que después de 20 horas, se comprometieron a ejecutar algunas obras comprometidas en el 2018.

Les echaron en cara de que el actual gobierno municipal en un principio siempre repetía de no robar, no mentir y no traicionar, y es lo primero que han hecho, nada ha cambiado y menos se percibe lo que dicen que es la cuarta transformación, ya que representan la misma cochinada.

Finalmente exigieron a las instancias fiscalizadoras para que ordenen una auditoría al actual gobierno de Metlatónoc ya que a simple vista está el enriquecimiento brutal con presupuesto de los pueblos del municipio de Metlatónoc.