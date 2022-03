Inconcluso sistema de agua potable para playa incluyente en Papanoa

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez hizo un llamado al gobierno del estado para que concluya el sistema de agua potable de la playa incluyente en este destino perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande de Guerrero.

El balneario dirigido a personas con discapacidad es un buen proyecto en el que se ofrece la infraestructura y mobiliario necesario para el recreo, pero de nada sirve si no hay los servicios básicos, en este caso agua potable y sistema de drenaje.

Vía telefónica el prestador de servicios turísticos señaló que la administración del ex gobernador Héctor Astudillo Flores comenzó la perforación de un pozo para dotar el hídrico, pero lamentablemente la actual administración no ha dado continuidad.

"Es increíble que invitemos a personas con discapacidad porque tenemos las instalaciones pero que no tenemos agua potable; no es justo que a una obra del gobierno la ciudadanía les estén pasando agua; no hay visión de desarrollo".

Fue alrededor de un millón de pesos los que se invirtieron en la perforación del pozo, lo que hace falta es construir un tanque de almacenamiento y colocar una bomba para poder distribuir el agua a toda la zona.

Guillermo Catalán dijo que estos señalamientos no tienen la intención de afectar a nadie, simplemente es levantar la voz para poder ser escuchados en necesidades que el gobierno, en sus tres niveles tienen la obligación de atender sin importar la extracción partidista.

Es necesario que el gobierno municipal de Tecpan de Galeana que encabeza el alcalde Yasir Deloya, también intervenga no solo para gestionar la conclusión de la obra, pues de ser necesario tendrían que invertir recursos en conjunto.