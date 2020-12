Incia desbandada en MC y PRD en apoyo a Luis Walton

Inició la desbandada de militantes de Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), para apoyar las aspiraciones a la candidatura a la gubernatura de Guerrero del empresario Luis Walton Aburto.

Encabezados por el ex dirigente estatal de MC, Mario del Carmen Ramos, la ex regidora María Antonieta Guzman Vizairo, el perredista Óscar Chávez Rendón, el morenista Sergio Montes Carrillo, el diputado Arturo Lopez Sugia, el perredista, Julio Ortega Meza, Patricia Segobia, entre otros, hicieron un pronunciamiento a favor del ex alcalde Walton Aburto. Estado Morena registra a quince aspirantes a la candidatura a gobernador de Guerrero

Cada uno expuso las cualidades del empresario y pusieron sobre la mesa, su proyecto de gobierno que contempla la construcción de un tren y dar resultados en el tema de la inseguridad.

El ex diputado local del partido naranja, Del Carmen Ramos, destacó la trayectoria de Luis Walton, su cruzada que inició para atender las necesidades de los guerrerenses y sus proyectos de inversión, que pretende echar andar desde la gubernatura del estado.

El diputado de Movimiento Ciudadano, López Sugia, aclaró que su decisión de apoyar a Luis Walton Aburto, es porque está convencido que tiene el mejor proyecto para gobernar un estado como Guerrero y no pretende renunciar a su militancia.

Todos hicieron el compromiso de apoyar la encuesta para apoyar a Luis Walton y advirtieron que no van a aceptar una candidatura de unidad forzada, porque eso es una imposición y no lo van a permitir, exigirán se presenten los resultados.