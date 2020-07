Incertidumbre entre padres de familiar por incierto regreso a clases en Guerrero

Total, incertidumbre hay entre los padres de familia por el incierto inició del ciclo escolar 2020-2021, programado para este 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico cambie de naranja a verde, por su precaria economía que no les permitirá adquirir los uniformes y útiles escolares.

El presidente de los Tutores y Padres de Familia del Estado de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles, refirió que, por supuesto, están de acuerdo que no se inicie el calendario escolar si no hay las condiciones para que sus hijos regresen a las escuelas por el riesgo de contagios de Covid-19. New Articles Guerrero registra la segunda cifra más alta de contagios de Covid-19 en 24 horas

Pero otro factor que les preocupa, es que la mayoría de los padres de familia, están desempleados, otros han sido despedidos por los efectos de la pandemia que está provocando en la economía, situación que les impedirá a algunos, no poder adquirir los útiles escolares y los uniformes.

Mientras que el vocero de la Asociación de Escuelas Privadas del Estado de Guerrero, Celso Sánchez Castillo, explicó que este viernes tienen programada una reunión virtual, con el objeto de analizar la situación y que medidas se van a tomar ante este panorama incierto, que prevalece por el aumento de contagios de coronavirus.

En su caso, dijo, que no han considerado todavía pedir la lista de uniformes y útiles escolares a los padres de familia, aunque algunos ya los han empezado adquirir, porque primero pretenden esperar el comportamiento de la pandemia y la decisión de la Secretaría de Educación Guerrero, si se inicia o no el año lectivo 2020-2021.