Incertidumbre entre maestros por eventual regreso a clases en Guerrero

En Guerrero existe incertidumbre en el magisterio guerrerense sobre el eventual retorno a sus escuelas para dar clases presenciales, debido a que todavía no existen condiciones por la pandemia del Covid-19, que está afectando de manera más directa a la zona rural, en donde se carece de internet, incluso, de energía eléctrica, además de que se padece una incesante violencia.

Aunque la instrucción que emitió la Secretaria de Educación Pública (SEP) es que se aplique el modelo educativo a distancia, tanto en escuelas públicas y privadas, hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde y que así lo ordene la Secretaría de Salud, a efecto de no exponer la salud de alumnos y maestros, no se cumple a cabalidad en este estado suriano.

Esto se debe a que la situación es sumamente complicada para los docentes que trabajan en comunidades apartadas, pero sobre todo en donde se concentra la violencia por la pugna que mantienen grupos criminales vinculados con el crimen organizado, pues no solo tienen que evitar la zona en conflicto, sino de tratar de cumplir con el calendario escolar.

El panorama se torna más complicado cuando se trata de una mujer, como es el caso de la educadora Lilia, quien está asignada como maestra de preescolar en el jardín de niños, “Niños Héroes”, que se encuentra ubicado en el poblado San Rafael, municipio de Zirándaro de los Chávez, región de Tierra Caliente.

En entrevista, explica que tiene su domicilio en el puerto de Acapulco, de donde viaja a Chilpancingo, para de ahí tomar otro autobús que la lleve a Zirándaro de los Chávez, una vez en ese lugar tiene que trasbordar un taxi colectivo o camioneta de pasajeros para llegar al poblado de San Rafael, que es en donde tiene su centro de trabajo.

Por el problema de los contagios de coronavirus, recibió la instrucción de aplicar el modelo educativo a distancia, pero, aunque entabló comunicación con los padres de sus alumnos de primer y segundo grado de preescolar, para que coadyuven con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido pobre el resultado.

El problema es que en esa apartada población no cuentan con el servicio de internet ni con las herramientas tecnológicas que permitan transmitir los contenidos pedagógicos a las niñas y los niños, por lo que tiene que desplazarse a dejar tareas y así mantener actualizados a sus alumnos.

La maestra Lilia, revela que el problema principal de que los resultados sean muy pobres, es que, debido a la inseguridad y la constante incursión de grupos delictivos en esa zona, hay familias enteras desplazadas y esto ha reducido la matrícula de los educandos, para dar una idea, si eran 27 pequeños, se estima que más de la mitad abandono sus estudios.

Pese a lo anterior, mantiene la instrucción que se le dio de cumplir con las clases en línea, a la espera de que mejoren las condiciones sanitarias para regresar a su escuela, una vez que se esté en semáforo verde y que no existan riesgos de contagios de coronavirus, aunque tiene que viajar una vez a la semana para dejar tareas.

En las escuelas privadas, también están a la espera de recibir la orden de regresar a las clases presenciales, según confirmó el maestro Celso, quien es director del Colegio Simón Bolívar, uno de los más importantes del puerto de Acapulco, que desde que inicio la pandemia han acatado la instrucción de dar clases a distancia.

El empresario de la educación reconoció que, la crisis sanitaria les provocó una baja en su matrícula y que el no utilizar sus instalaciones, constituyó una pérdida económica importante en sus ingresos, pero en su caso, no hizo despidos de personal y mantuvo su planta docente, a la espera de que puedan dar clases presenciales.

En su colegio, aseguró que se cumple a cabalidad con el ciclo escolar, pues se apoyan en sus plataformas digitales para impartir los programas pedagógicos y se toman también los contenidos que imparte la SEP, a través de la televisión abierta y por cable, de tal forma de que no se afecte el calendario escolar.

Es así que, en medio de este contraste, los maestros trabajan en estos tiempos de pandemia, quienes, por cierto, están a la espera de que inicie el programa de vacunación anticovid, que para el estado de Guerrero le corresponde del 5 al 11 de mayo.