Incendio forestal alcanza corralón de grúas en Petaquillas

Un incendio forestal que se registró al sur de Petaquillas perteneciente al municipio de Chilpancingo, alcanzó el corralón de autos de la empresa Grúas Alonso y consumió al menos una veintena de vehículos que estaban resguardados en ese espacio, entre ellos un tráiler.

El secretario de Protección Civil, Marco César Mallares Salvador, indicó no tener una valoración del daño generado pues “inicialmente se tiene un reporte de por lo menos cinco autos calcinados y un tráiler, todos dentro del corralón de una empresa particular”.

El incendio inició aproximadamente a las 4 de la tarde en las cercanías de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, entre las comunidades de Petaquillas y Mazatlán, debido a los fuertes vientos que se registraron durante la tarde el fuego se extendió hasta el almacén de autos de Grúas Alonso.

Cabe señalar que en este espacio se tiene automóviles que estuvieron involucrados en percances automovilísticos y la mayoría se encuentran a disposición de autoridades ministeriales o judiciales, muchos otros son abandonados por sus propietarios debido a que es más barato comprar otro auto que pagar los altos costos del servicio de grúa y almacenaje.

Estado Con helicópteros sofocan incendio en Buena Vista de Cuéllar

El predio no tiene ninguna medida de protección más allá de un alambrado, es decir no se tiene una barda perimetral que resguarde el espacio, sólo es un terreno en el que las plantas crecen en medio de los automóviles y no es la primera vez que este lugar es alcanzado por el fuego.

El humo que se generó por este incendio fue densamente negro debido a que se consumieron neumáticos, plásticos, aceites y combustibles de los automóviles, además de los pastizales que generan humo blanco.

Las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento en torno al incendio y si habría que tomar alguna medida de previsión por el humo que estarán respirando los capitalinos.