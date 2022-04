Impiden policías estatales toma de oficinas de la SEG

Elementos de la Policía Estatal replegaron a miembros de una fracción de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), que pretendieron tomar las oficinas de la dirección de administración de personal de la SEG, los quejosos reclaman tener una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que se entreguen más de 300 plazas que se han generado por incidencias.

Los quejosos encabezados por la líder de la delegación de oficinas centrales, Reyna Bello de Jesús, denunciaron que en los últimos dos años se han generado alrededor de 300 plazas por fallecimientos de personas y estas deberían ser entregadas a familiares de los fallecidos, pero el gobierno las ha utilizado para entregárselas a familiares de ex funcionarios.

Denunciaron que por este tema se firmó una minuta hace varios meses y se debería tener ya una respuesta pero lo que están haciendo en este gobierno es alargar el asunto para que después no puedan dar marcha atrás a nombramientos irregulares que hicieron en los que se benefició a hijos, sobrinos y amantes de ex funcionarios.

Los cetegistas llegaron alrededor de las siete y media de la mañana a tomar las oficinas de personal con la intención de no permitir que los trabajadores entraran en su horario laboral, colocaron mantas y pancartas en la puerta del inmueble y se colocaron para que no entrara nadie.

A las ocho de la mañana los elementos de seguridad pública arribaron al sitio se formaron y entraron marchando para colocarse en la puerta del edificio, obligando con eso a que los manifestantes se replegaran en la acera de enfrente.

Cabe señalar que como no hubo resistencia de los cetegistas a retirarse no se generó ninguna situación de golpes o agresiones, simplemente los policías ocuparon el espacio y no permitieron que se mantuviera cerrado el edificio.

Después se presentaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Educación quienes ofrecieron atender las demandas de los manifestantes, pero advirtieron que no les permitirán tomar calles ni edificios.