Impactan plaga y pandemia a la Cuetlaxóchitl

En medio de la pandemia, además de la mala situación económica, el único productor de la flor de la Cuetlaxóchitl en la zona norte de Guerrero, ahora se enfrenta a una plaga que mató a más de 4 mil plantas de las 10 mil que cultivo.

Cada año, Mario Figueroa, productor e integrante de la sociedad mexicana de la Cuetlaxóchitl, participa con la producción de su flor de nochebuena en la elaboración de la Mega Flor que se monta frente a la iglesia de Santa Prisca y que forma parte de una tradición y atractivo turístico.

Sin embargo, este año existe incertidumbre si la poca producción de la flor que se salvo de la plaga, vaya a ser comprada por el gobierno municipal de Taxco.

En ese sentido, Mario Figueroa, lamentó que el Ayuntamiento de Taxco no le interesa participar en la elaboración de la Mega Flor de noche buena, ni tampoco apoye a los productores con programas para seguir produciéndola.

“Está vez como que al Ayuntamiento no muy bien le interesa, pues yo me comprometí con los compañeros de la Sociedad Mexicana de la Cuetlaxóchitl , que si el ayuntamiento no iba a participar, entonces que se haga aun lado y hagamos equipo con el gobierno del estado”.

En cuanto a la producción, Mario Figueroa dijo que de 10 mil plantas de flor de noche buena que cultivo, cuatro mil se perdieron y las tuvo que desechar.

Trabaja para salvar las 6 mil plantas y se puedan vender para formar parte de la mega flor de la Cuetlaxóchitl, que año con año se monta frente a la iglesia de Santa Prisca.

"Me salió un poco triste y viendo que no se le da mucha difusión nosotros tuvimos que bajar la producción porque la economía esta a la baja y nosotros debemos de ser cautos, desgraciadamente nos tocó una plaga en el invernadero y aminoró un poco más la producción pero ahi vamos poco a poco al paso", comentó.

Dijo que aún no se puede saber que plaga le cayó a su planta de noche buena, debido a que está en análisis en un laboratorio.

Sin embargo, la plaga provocó que la flor se vea triste y la que está tratando de salvar en caso que no la compren para montar la mega flor, la tendámoslos que rematar al público.

Señaló que están en espera de que el gobierno municipal de Taxco confirme si van a participar en la mega flor y sus plantas se las compren.