Iglesia de Ometepec continúa servicios en capilla alterna

A pesar del conflicto religioso que hay con el padre Miguel Ángel Cortez Torreblanca, tras mantener tomada la iglesia Santiago Apóstol en Ometepec, los sacramentos son otorgados por el nuevo párroco Pedro Torres García en la parroquia Capilla de Santa María de Guadalupe.

Se informó que la Arquidiócesis de Acapulco está analizando la suspensión del padre Cortés Torreblanca, quien es acusado de haber tomado con grupo minoritario de católicos la catedral para evitar su salida de ella.

Por este hecho, el sacerdote se encuentra inhabilitado por el momento para administrar los sacramentos y oficiar misas pues no está a cargo de parroquia alguna.

El día martes por la mañana el Arzobispo de Acapulco Leopoldo González González, en compañía de más presbíteros, entregó las llaves de la iglesia Santiago Apóstol, sin embargo, ésta no fue recibida debido a que fue tomada por católicos que están desacuerdo con el cambio de párrocos.

Se dio a conocer que no se ha emitido el decreto de suspensión del presbítero Miguel Ángel, pero no está fuera de la iglesia solo no tiene parroquia asignada por lo tanto no puede administrar los servicios litúrgicos y de oficina, como otorgar boleta de bautismo, de confirmación, presentación matrimonial, celebración de misas de difuntos de cuerpo presente, entre otros.

En la ceremonia de entrega de las llaves de la iglesia Santiago Apóstol las calles principales de Ometepec, fueron abarrotadas por cientos de católicos que caminaron por más de 20 minutos para acompañar al sacerdote Pedro Torres y recibir su encomienda.