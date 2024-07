IEPC incumple con pago de prerrogativas a Partidos Políticos

Representantes de Partidos Políticos Ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hicieron vacío en la séptima sesión ordinaria del organismo electoral que se tenía programada para este viernes, ello para exigir el pago de las prerrogativas correspondientes al mes de junio y julio mismas que tenían que haberse entregado antes del día 15 de cada mes.

De acuerdo con el representante del PRI Manuel Saavedra Flores, el organismo electoral tiene la obligación de entregar las prerrogativas, “no es un asunto de voluntades es un asunto legal que se tiene que atender en el estricto marco constitucional”.

Debido a que no se han pagado las prerrogativas 15 de los 26 integrantes del Instituto Electoral y de participación ciudadana se retiraron de la sesión prevista para este viernes y con ello hicieron vacío dejando a la asamblea sin quórum para sesionar, “se retiraron 15 d ellos 26 integrantes del sólo se quedaron los 7 consejeros, los representantes de Morena, PT y Partido verde, así como la representante de los pueblos indígenas”.

Manuel Saavedra explicó que del mes de junio recibieron un depósito parcial pero les hicieron falta las prerrogativas específicas, debido a ello depositaron un recurso legal ante el propio Instituto Electoral que de acuerdo con la normativa tendrá que dar cauce al Tribunal Electoral y allá decidirán si les asiste la razón en exigir las prerrogativas.

Hace unos días también se procedió a interponer el recurso por la falta de pago a las prerrogativas del mes de julio que se tuvieron que entregar antes del 15 de mes y hasta este día 26 de julio no les han llegado.

La séptima sesión ordinaria se reprogramó para iniciar a la una de la tarde en la que de acuerdo con el reglamento de sesiones se puede trabajar con el quorum, “pueden sesionar se los permite la ley pero lo harán sin la esencia democrática del Instituto que son los partidos Políticos".

“Que razón tiene que sesionen si la esencia de la democracia no está presente, podríamos decir que será una sesión desangelada”.

“En el PRI ya presentamos nuestro medio de impugnación, solicitamos que se nos depositen las prerrogativas, porque no podemos cumplir la ley por partes, hasta el momento no tenemos conocimiento del porque no se paga junio, ni porque se retrasa julio”.