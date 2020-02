Identifican a presuntos policías municipales que hostigaron a joven asesinada en Coyuca de Benítez

El alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz, aseguró que están identificados los policías municipales que presuntamente hostigaron a la adolescente de 17 años que fue asesinada con un disparo en la cabeza en la localidad de Los Cimientos, perteneciente a ese municipio de la región de la Costa Grande de Guerrero.

Entrevistado luego de la ceremonia por el 107 aniversario del Ejército Mexicano, el edil informó que el Órgano de Control Interno ya abrió una investigación sobre los elementos que utilizan las patrullas 7 y 8, los cuales fueron evidenciados en redes sociales por la joven días antes de aparecer sin vida, con la finalidad de determinar si incurrieron en faltas para actuar de manera administrativa. Policiaca Localizan a menor asesinada a balazos en Coyuca de Benítez

De los Santos Díaz, reveló que hasta el momento los uniformados, los cuales provienen de otras entidades de la República, no han sido requeridos por la Fiscalía General del Estado, por lo que continúan patrullando las calles de Coyuca.

"Nosotros siempre estaremos al pendiente de lo que la Fiscalía determine, ellos son los responsables de la investigación en materia penal, nosotros por supuesto estaremos al pendiente del área administrativa y estaremos al pendiente de cualquier indicación, desconocemos todavía si hubo este acoso, esta denunciado, tiene que investigarse y llevarse a las últimas consecuencias. Están identificados porque están en servicio", dijo.

Agregó que en ocasiones anteriores la Policía Municipal ha recibido quejas por parte de ciudadanos por malos comportamientos, mismas que al momento no se ha concretado una solución ya que los denunciantes no dan seguimiento al tema y reveló que varios elementos de la corporación no son oriundos de Coyuca de Benítez.

Así mismo, negó que en algún momento haya tratado de comprar a los familiares de la fallecida, pero afirmó que se les ha apoyado con la compra del féretro donde me dieron sepultura y agregó que continuarán brindando el apoyo del Ayuntamiento.