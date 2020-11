Identifica Semujer a rescatadas de explotación sexual en Puebla

La Secretaría de la Mujer (Semujer) en el estado verifica el origen de las mujeres guerrerenses rescatadas en el estado de Puebla, víctimas de explotación sexual y apoyarlas para su regreso a su lugar de origen.

La titular de Semujer, Mayra Martínez Pineda informó en un comunicado que entabló comunicación con su homologa de Puebla, luego de que 74 mujeres fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado en tres inmuebles de la capital poblana y se presume qué hay víctimas de Guerrero.

Explicó que las autoridades aún se encuentran en proceso de identificación y el lugar de procedencia de las víctimas.

“Tras difundirse el rescate de las mujeres explotadas presuntamente de Guerrero, me comuniqué con Mónica Silva Ruiz, sub secretaria de Transversalización e Institucionalización de la perspectiva de género en Puebla, quien me informó que aún se está verificando el lugar de procedencia de las víctimas”.

Dijo que está atenta de la coordinación con la fiscalía de Guerrero para las diligencias correspondientes.