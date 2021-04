Hoy es una gran oportunidad para llevar a una mujer al poder: Dolores Huerta

La candidata a la gubernatura de Guerrero por el Partido Encuentro Solidario (PES), Dolores Huerta Valdovinos, afirmó que la mujer es la columna vertebral de una sociedad, pidió un voto de confianza para empoderar a las mujeres, "que necesitan el apoyo y la ayuda de otra mujer también".

Con un llamado a la unidad en las mujeres y considera que tienen la sensibilidad que necesita Guerrero, Huerta Valdovinos manifestó, "hoy es una gran oportunidad para que las mujeres podamos llevar al gobierno a una mujer, que las mujeres somos fuertes, todo corazón, que todo lo que nos proponemos lo logramos, porque por naturaleza somos así, somos fuertes, somos hechas para caminar, estar en una posición fuerte y salir adelante". Local Dolores Huerta inicia campaña en Acapulco

En entrevista con El Sol de Acapulco, la dirigente sindical del sector salud, señaló que el 52. 1 de la lista nominal de los votantes son mujeres, por lo que, considera que ellas siempre han llevado al poder a los hombres y hoy es, "una gran oportunidad para que las mujeres podamos llevar al gobierno a una mujer".

-En este tema de las mujeres, y en el caso de su seguridad para ellas, ¿cómo decirle a esas mujeres que confíen en su proyecto de seguridad, cuando en este tiempo de pandemia han sido violentadas, se han registrado más muertes violentas contra ellas?.

.-Decirles que confíen en Dolores Huerta, porque se ha desarrollado durante más de 20 años en el ala del sector salud, y desde ahí conocemos las herramientas necesarias para empoderar a esas mujeres que necesitan el apoyo y la ayuda de otra mujer también, y de otros hombres. Y para que las mujeres puedan ejercer ese empoderamiento, existen líneas en programas que desde el sector salud se consideran ejes principales.

"Una mujer es detectada que es violentada desde que va a una consulta a una unidad de salud, cuando las hacen llenar un formulario, los médicos y enfermeras y personal de salud se da cuenta inmediatamente cuando una mujer o niña es violentada y ahí empieza todo el ejercicio para que pueda tener esa libertad emocional ", dijo.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Afirmó que en su gobierno se va a trabajar sobre ejes para que se cumpla de acuerdo a la ley y a la norma oficial que marca la federación, "las mujeres en mi gobierno tendrán prioridad".

Sin embargo, se le recordó que muchos casos no llegan al sector salud, son violentadas en casa y muchas veces no acuden a recibir una atención médica, por pena, miedo al agresor, por lo que debería de implementarse un programa para brindar seguridad de otra forma.

La candidata del PES, respondió, "sí, desde las escuelas también, la educación, desde la escuela es muy importante, porque ahí se dan los primeros pasos para que la mujer, niña o el niño, como tienen que expresar esa situación que viven en casa y así tendremos un futuro de mujeres libres de toda violencia ".

.-Si Guerrero siempre ha sido un estado que por décadas ha sido gobernado por hombres, ¿cómo cambiar esa mentalidad a la sociedad acapulqueña, para que efectivamente se le dé la oportunidad a una mujer de estar al frente de esta administración y enfrentar los problemas de pobreza, seguridad, violencia de género y que están acostumbrados a las dádivas?.

-"En mi plan de gobierno esta lo de un nuevo Pacto Social Solidario que va precisamente a transformar la conciencia individual, como una corresponsabilidad de lo que nosotros querríamos para nuestro futuro; que es que votemos por la mejor propuesta para nuestro estado y como mujer me toca romper paradigmas".

"Sabemos que a pesar de la lucha feminista o la lucha que han mantenido las mujeres durante año, aún nos hace falta mucho para romper paradigmas sobre todo en un estado como Guerrero, donde la cultura es machista, y en la nueva cultura de la masculinidad, tanto la equidad de género como la masculinidad deben ir de la mano", señaló.

Destacó que dentro de su plan de gobierno, están cuatro ejes, que son "trabajar sobre buen gobierno y empoderamiento ciudadano, igualdad y derechos humanos, economía y desarrollo sustentable y seguridad y construcción de paz".

Dolores Huerta, manifestó que la línea de acción en cuestión de seguridad, dentro de su plan de trabajo, viene estar vinculados con la federación, "fortalecer a nuestros policías, estatales y municipales, una acción seria, que pudieran tener una mejor seguridad para ellos y su familia, un mejor sueldo, considerarlos también como servidores públicos que tienen una necesidad".

Dentro de sus cuatro ejes también está la cultura y el arte, Huerta Valdovinos, ejemplificó que con la creación de bibliotecas para los niños, niñas y jóvenes, "la lectura los hace libre, de pensamiento y de acción", por lo que, reiteró, que se debe apostar a la educación y salud, "para quien tengamos en un futuro ciudadanos sensibles, humanos, que tengan valores de amor al prójimo, y que verdaderamente trabajemos para un estado como el nuestro".

Proceso electoral

-Con lo que sucede actualmente en este período electoral y que el INE le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio, y las denuncias públicas en su contra, ¿puede dar oportunidad a que una mujer sí llegue (a la gubernatura) ?.

.-Yo creo que estamos en el momento justo y preciso para que una mujer llegue a gobernar Guerrero, para que se dé la oportunidad a las mujeres. Ya hemos visto que han sido hombres los que han gobernado, y Guerrero es un estado con muchas necesidades.

-¿Está de acuerdo en qué le haya retirado la candidatura a Félix Salgado Macedonio?, se le preguntó, a lo que, evadió, "creo que eso no me corresponde a mí, que le corresponde al INE y a las instituciones correspondientes, Dolores Huerta solamente esta enfocada en que los guerrerenses conozcan su proyecto".

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Huerta Valdovinos señaló, que no llegó tarde para iniciar su campaña, a pesar que otros candidatos arrancaron desde el 5 de marzo, porque su estructura ha estado tocando puertas, "estamos trabajando a ras de piso, por que si bien, no traigo la estructura grande como lo traen otros partidos, no traigo el recurso económico, pero eso no me limita, y voy a tocar puerta y esto porque considero que Guerrero necesita rostros nuevos, sociedad partícipe en ese cambio y esa transformación".

-¿Cómo ganarle a la estructura que tiene el PRI-PRD y arrasar usted en este proceso electoral, cuando también, según las encuestas trae las masas Félix Salgado Macedonio?.

.- Con la conciencia ciudadana, con la conciencia de que hombres, mujeres y jóvenes participemos en esta elección del 6 de junio, porque es una corresponsabilidad de todos los guerrerenses participar, y participar por rostros nuevos y proyectos nuevos.

-¿No declinará hacia algún otro partido de cara al proceso electoral?.

. - Claro que no, no declinaré, estamos trabajando y trabajaremos hasta el final por los guerrerenses.

-¿No hay amarres nacionales con el PRI o con Morena?.

. - Claro que no, el Partido Encuentro Solidario (PES), es un partido que le apuesta al cambio, a la transformación y que queremos representar a todos los ciudadanos guerrerenses que no se sienten representados con ninguna otra institución política.

Se le preguntó, que tomando en consideración que en todos los procesos electorales hay "dádivas", ¿cómo va a enfrentar, ustedes que es un partido nuevo a estos hechos de entregas de recurso y estos programas que se han estado denunciado y que realiza Morena desde el anterior delegado?.

La también profesora de nivel medio superior, reiteró, "a través de la conciencia ciudadana, un estado que ha dado muchos héroes en la libertad, y que hoy ya no necesitamos de las armas, hoy nuestra arma es el voto, secreto. Y que podrán recibir los guerrerenses dádivas, pero que su conciencia individual los lleve a querer transformar nuestro estado".

Segura de sí, afirmó que luego de las votaciones del 6 de junio en este proceso electoral, se observa como gobernadora de Guerrero y" me veo en Casa Guerrero ".

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Seguridad

En el tema de seguridad y siendo el PES, un partido joven, se le recordó que actualmente Guerrero tiene problemas de crímenes organizado en todas sus regiones, en donde se siembra amapola, así como movimientos sociales, Policías Comunitarias con organizaciones como la CRAC y UPOEG, ¿tienen la experiencia para asumir estas problemáticas y con qué estrategias cuentan para resolverlas?.

- Sabemos que como partido, el PES es un partido joven, pero no necesariamente es un partido inexperto, porque traemos la situación de que hemos tenido gobernantes que se supone traen toda la experiencia, entonces, por qué no apostarle a rostros nuevos, a gente nueva de la ciudadanía, que puedan traer proyectos diferentes, y no comprometiéndose a proyectos que no se puedan realizar, si no a proyectos sostenibles.

Y explicó, "hay dos vertientes en el tema de seguridad, por un lado tenemos que atacar lo inmediato, pero para que eso inmediato en un futuro se pueda borrar, tenemos que trabajar en la educación con los niños y jóvenes, pero también con la economía, con inversiones, porque sabemos que la pobreza que vive Guerrero, se está llevando a los jóvenes, hombres adultos vayan, que sean presos del crimen organizado, y que la pobreza los orille a sembrar amapola".

-¿Usted va a dejar de visitar algunos municipios de Guerrero por el tema de la inseguridad?, se le preguntó.

. - Tenemos programado visitar todos los municipios, ir a casa uno, traemos estructura en los 81 municipios y estamos decididos en ir a visitarlos.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En ese mismo tema, Dolores Huerta, afirmó que hasta el momento no ha tenido ni problema en seguridad al recorres Acapulco, sin embargo, al recorrer municipios de la entidad, indicó, que consultaría con la dirigencia estatal sobre si requerirá seguridad o no, puesto que tienen a disposición por ser candidata estas medidas.

Guerrero y economía

Con respecto al tema de la economía, y que ha habido recortes en los programas federales, Huerta Valdovinos, reprochó, que el presupuesto que llega a Guerrero está recortado, por lo que, buscará, que ese recurso sea transparente, "que en las posiciones de decisión sea la gente más honesta, quien dirija las instituciones para que el presupuesto llegue y se aplique como se tenga que aplicar".

En ese sentido, sobre como cómo ve todos estos recortes y afectaciones que hay en los programas federales, entre esos, en materia de salud y un sin número más, Huerta Valdovinos, consideró, que hay programas que "se tienen que regresar, y que se tienen hacer gestión, y hoy una obligatoriedad de quien llegue a Casa Guerrero, es hacer gestión para que esos programas puedan regresar con el presupuesto".

Sobre cómo será su proyecto para reactivar esa economía, respondió, que entre estos, será "promover incendios fiscales para las empresas para que puedan apoyar; porqué no, también tener la vinculación directa con el gobierno federal, que es muy importante".

Manifestó que se necesita impulsar a los productores del campo y sector productivo, con productos como mango, Tamarindo, Jamaica y café para diversificar y buscar hacer llamativo a Guerrero para inversionistas.

Carlos Moreno | El Sol de Acapulco

La dirigente sindical, quien tiene 20 años de experiencia en el sector salud, consideró también, como eje principal el trabajo sobre la salud preventiva de la salud de primer nivel, además propuso, la realización de un hospital básico comunitario de bajo riesgo, como el de la ruta del Sol, es decir, sobre la carretera federal México-Acapulco.

"nosotros queremos fortalecer Acapulco, dándolo a conocer al mundo, hemos visto la transformación que se ha dado para mal, que hemos dejado de impulsar Acapulco a nivel mundial y que se ha permitido que se hable mal en el extranjero", dijo.

Asimismo, explicó que dentro de la primer vertiente de trabajo, está restablecer la economía de Guerrero, iniciar con actividades donde se emprenda y reactive, además comenzaría por brindar seguridad desde el tema de salud.

Manifestó que busca ser parte de una nueva renovación para traer nuevos eventos deportivos, festivales que se han dejado de hacer, "traer verdaderamente eventos que puedan fortalecer el turismo en Guerrero".