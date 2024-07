Hospital de Chilpancingo está saturado con casos de dengue

Trabajadores del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo aseguraron que las cifras que se han dado a conocer en torno a la epidemia de dengue por la que se atraviesa en Guerrero están muy alejadas de la realidad y en este nosocomio no se dan a abasto para atender a los pacientes.

Los trabajadores quienes pidieron no revelar sus nombres establecieron que se han tenido días en las que las camas y las sillas son insuficientes, por ello se ha tenido que habilitar pasillos para atender pacientes enfermos de dengue.

“El pasado fin de semana en el hospital hubo al menos 4 personas fallecidas” aseguró el trabajador, quien estableció que no podría asegurar que todos fueron causados por dengue pero por las características se cree que sí, “los casos no se reportan o se atribuyen a otras enfermedades para que la estadística no incremente”, señaló la fuente

Destacó que en este momento el dengue es la enfermedad que tiene saturado el hospital porque enfermos de covid no hay ninguno internado.

Estado

Asimismo en Guerrero se ha confirmado el decesos de nueve personas por contagios de dengue siete de ellos en el puerto de Acapulco, uno en costa chica y uno en Teloloapan.

“El hospital está lleno de casos de dengue pero hay ocultamiento de información”, aseguraron los trabajadores quienes indicaron que necesitan apoyo para poder atender a todos los enfermos.

Cifras oficiales

El estado de Guerrero superó 4 mil casos de dengue confirmados por laboratorio y otros 22 mil en calidad de probables, con ello se mantiene en primer lugar nacional en contagios, en el número de defunciones continúa con 9 registros por debajo de Tabasco que suma 10.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología la incidencia de dengue en lo que va del 2024 es de 4 mil 48 casos lo que es más de mil por ciento superior a los registros que se tenían a la misma fecha del 2023 cuando solo se habían documentado 308 casos confirmados, en el caso de probables el año pasado eran dos mil 272 y en lo que va del 2024 ya suman 22 mil 547.

Cifras Covid

De acuerdo con la secretaría de salud en Guerrero en lo que va del 2024 solo se han registrado 136 casos de Covid y estos no han registrado la muerte de ninguna persona.

Hospital Raymundo Abarca

El hospital Raymundo Abarca Alarcón es la institución de salud más importante de la zona centro del estado de Guerrero fue construida durante el gobierno de Zeferino Torreblanca y nunca ha logrado utilizarse al 100 por ciento de su capacidad debido a la falta de personal principalmente de especialista médicos.

Originalmente se proyectó en él una unidad de atención especializada para personas quemadas, pero por falta de personal no se opera.

Durante la crisis generada por la pandemia de COVID este hospital fue habilitado para atención de los pacientes de esta enfermedad.

Acapulco

En el tema del dengue el municipio de Acapulco registra la mitad de los casos que se tienen en todo Guerrero con un acumulado de mil 979 casos confirmados por laboratorio

Se resalta que en el puerto la incidencia empezó con una tendencia creciente desde el mes de julio del año pasado sin embargo fue en noviembre y diciembre cuando los casos se dispararon de manera sustancial atribuible a las afectaciones que generó el huracán Otis.

En el puerto se tiene una alta incidencia de infectados por la picadura del mosco Aedes Aegypti, pero en forma oficial no se reporta una saturación de pacientes porque la mayoría se atiende en sus casas.