Hereda ex fiscal decenas de crímenes sin esclarecer

Jorge Zuriel de los Santos Barrila no pudo con el Guerrero bronco, pues al renunciar al cargo de Fiscal General del Estado, deja un cúmulo de carpetas de investigación abiertas de homicidios dolosos sin esclarecer, incluidos de al menos ocho políticos y dos periodistas.

El 15 de noviembre el Congreso local hizo efectiva la renuncia que presentó De los Santos Barrila, que ocurrió en medio de un mar de preguntas, en virtud que su período concluía el 2024, aunque en su escrito de dimisión argumentó "cuestiones estrictamente personales".

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, dijo que el ahora ex fiscal dejó muchos pendientes y que tendrá que retomar quien lo llegue a suceder en la dependencia de procuración de justicia.

Quizá el caso que más atrajo el interés de la población fue la carpeta de investigación que se abrió en contra del senador de la República del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Félix Salgado Macedonio, por el delito de presunto abuso sexual que se presentó en el 2017, dijo.

Recordó que a pesar que Jorge Zuriel de los Santos, confirmó que estaba en trámite y en revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva de la Fiscalía General del Estado para determinar en definitiva la procedencia o no de la acción penal, desde enero hasta su renuncia no volvió a tocar el tema.

Mientras que el presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional (PAN) en Acapulco, Jorge Elias Catalan Ávila, refirió que el ex Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos, no dio resultados en al menos ocho crímenes cometidos en agravio de políticos perpetrados en fechas recientes.

Documento del ex candidato de Morena a presidente municipal del municipio de Arcelia, Herón Sarabia Mendoza; el del aspirante a la alcaldía de Chilapa del PRD, Antonio Hernández Godinez; el fundador de Morena y ex candidato a la presidencia municipal de Pilcaya, Efrén Valois Morales; los de Cuauhtémoc Salgado Arroyo e Iván Salgado Romero, hijo y hermano del ex presidente del Comité Directivo estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero; el del síndico del ayuntamiento de Tixtla, Víctor Hugo Rimero Valencia; el del diputado suplente de Morena, Ajejandro Toledo Morales y el más reciente del regidor del municipio de Cochoapa el Grande del PVEM, Juan Ignacio Alejo.

A estos habría que añadirse los perpetrados al gremio de los trabajadores del volante y de los periodistas, Alfredo Cardoso Echeverria y el de Víctor Fernando Álvarez Chávez, de este último solo se encontró su cabeza, el resto del cuerpo nunca fue hallado.

En opinión del dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Bulmaro Cabrera Rojas, de todos los que aspiran a ocupar la Fiscalía General del Estado tendrá que tener el perfil y un expediente intachable, que ahora si lleven ante la justicia a los infractores de la ley y que reduzca los homicidios dolosos y los hechos de violencia.

Esto porque, en lo que va de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, suman ya 116 crímenes violentos, de los cuales 54 se han cometido en el puerto de Acapulco, de acuerdo a los datos de las mismas autoridades, indicó.