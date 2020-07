Héctor Astudillo pide a turistas acatar medidas sanitarias

Tras reconocer que la reactivación de las actividades al 30 por ciento de la capacidad de hoteles y restaurantes, ha propiciado el aumento de contagios de coronavirus en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores exhortó a los turistas a acatar las indicaciones para evitar que sigan incrementando los casos por el virus.

En su video enlace por redes sociales para dar a conocer el número de casos de Covid-19 en la entidad, llamo a la población local a cuidarse “con una gran puntualidad de los visitantes” que son “bienvenidos los visitantes, pero lamentablemente aquel visitante y aquel local que no trae cubrebocas, que no respeta las medidas no está actuando pensando en la colectividad”. Estado Confirma Antonio Jaimes remodelación del Centro Histórico de Iguala

“Esto es muy importante que lo diga, qué bueno que vengan visitantes en esta reactivación, pero que lamentable que los visitantes vengan a nuestros puntos turísticos pensando que es la tierra en que hay que hacer cada quien lo que se le ocurra. Eso es un asunto muy claro y también quiero insistir en el cuidado en el cubrebocas, la sana distancia que son los mejores mecanismos para evitar contagios”; mencionó.

El mandatario señaló que en Guerrero se mantiene el semáforo epidemiológico en color naranja, por acuerdo que se tuvo con el sub secretario de Salud, Hugo López-Gatell y el gobierno federal derivado de una serie de complicaciones de la información el viernes pasado.

“Pero también como se los he dicho creo que la reactivación nos ha traído una tendencia a la alza por parte de los contagios especialmente en Acapulco, Chilpancingo y en Ixtapa-Zihuatanejo, por eso la complicación del hospital en Zihuatanejo”, dijo.

Acompañado por el secretario de salud Carlos de la Peña Pintos y el secretario de finanzas, Tulio Pérez Calvo, Astudillo Flores mencionó que Guerrero no tiene inconsistencias, porque se dan datos concretos y precisos a la federación en el tema de la pandemia, por lo que la entidad no es parte de las nueve entidades que han presentado esos problemas.

El gobernador dijo que en la entidad “lo peor que podríamos hacer es auto engañarnos porque la realidad rápidamente nos alcanzaría” y admitió que en Guerrero están aumentando el número de contagios por la pandemia.

Sobre la posibilidad de que se vuelvan a suspender las actividades por el incremento de contagios, dijo que es latente en caso de que los turistas y los lugareños no acaten las indicaciones de usar cubrebocas y evitar tumultos.

“En la medida en que no disminuyamos el número de contagios, que es un factor importantísimo para cambiar de semáforo, en esa medida continuaremos en naranja, si siguen los contagios, si la gente no se pone cubrebocas, si están los tumultos, sino se cuidan, seguramente nos van a generar una complicación que nos va a volver a llevar a tomar medidas como las que teníamos antes”, advirtió.

Consideró que el tema por el número de contagios es muy delicado en Chilpancingo, mientras que en Iguala se tiene una ligera alza y en Zihuatanejo al igual que en Taxco de Alarcón se mantiene lineal, pero adelantó que se aplicará el reglamento en un bar de la ciudad colonial donde hicieron “una pachangota”. “No permitiremos que esto se dé”, dijo.





