Habrá planilla única en elección del STAUAG

Miembros de la comisión electoral del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, defendieron la legalidad de la convocatoria que emitieron para elegir a los nuevos dirigentes de esta organización, ello luego de que el centro Federal de conciliación Laboral desconoció a su actual dirigencia que encabeza Ofelio Martínez Yanez.

Los miembros de la comisión revelaron que hasta el momento siguiendo con las plazos de la convocatoria se ha cerrado el registro de los aspirantes a dirigir el sindicato y sólo hay una planilla de tal forma que las votaciones del próximo cinco de diciembre servirán sólo para validar a esta planilla pues en la votación no se podrá elegir a nadie más.

Cabe señalar que en una búsqueda que se realizó en el repositorio de información del registro laboral no existe nada del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Ello porque la dirigencia sindical no cumplió con los requisitos para tener el registro formal como asociación sindical, tampoco realizó el proceso de elección de su dirigencia mediante voto universal y secreto de sus agremiados, de tal forma que al no cumplir con estos requisitos simplemente la asociación no existe.

Los miembros de la comisión Electoral al interior del STAUAG, Marcia de la O y Santos Rebolledo, explicaron que para emitir la convocatoria primero realizaron tres asambleas en las que participaron más del 70 por ciento de los dos mil 500 agremiados que tiene derecho a voto en el sindicato.

Las asambleas fueron regionales debido a que no hubo condiciones para hacer una asamblea estatal en las que pudieran participar los dos mil 500 trabajadores académicos universitarios, por ello se decidió que fueran tres asambleas en las que se validara la instalación de la comisión electoral.

Especificaron que en este proceso están asesorados por el Centro de Justicia Laboral y están haciendo las cosas en base a la nueva ley laboral, por lo que esta comisión, aseguran que si tiene legalidad.

Establecieron que no fueron designados por la actual dirigencia que fue desconocida por el tribunal laboral, sino por asambleas en las que participaron más del 70 pro ciento de los agremiados.

La elección de la nueva dirigencia sindical se realizará el 5 de diciembre y aún falta que el centro de justicia laboral les valide la instalación de las casillas electorales, que se asigne a los funcionarios de casilla y se les capacite para hacer todo el proceso de elección.