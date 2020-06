Guerrero sigue en riesgo máximo de contagios por Covid-19: SSA

Al asegurar que, el estado de Guerrero continúa en semáforo rojo con máximo riesgo de contagios por Covid-19, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que, a partir de este lunes 15 de junio será obligatorio el uso de cubre bocas para todos los ciudadanos que anden en las calles.

Durante su participación en la conferencia de actualización de casos de coronavirus, el funcionario estatal, advirtió que, mientras no disminuyan los casos y fallecimientos, no cambiará de color y no se podrán reactivar actividades como el turismo o la apertura de plazas comerciales o centros deportivos. Estado Registra Guerrero el 2.5 por ciento de ocupación hotelera

De la Peña Pintos, señaló que, hasta el momento han detectado 3 mil 261 casos positivos de Covid-19 y 525 personas han perdido la vida a consecuencia de esta enfermedad.

"En los últimos 37 días hemos acumulado 2 mil 848 casos y en el mismo lapso de tiempo 465 defunciones, ocupamos el lugar número 11 a nivel nacional por mayor número de casos, por eso continuamos con las medidas de quédate en casa y sana distancia", expresó.

Señaló que, se han aplicado 6 mil 957 pruebas de laboratorio, de las cuales 2 mil 272 han salido negativos, mil 424 sospechosos, mientras que, 2 mil 043 personas se han recuperado y 693 siguen activas al presentar síntomas los últimos 14 días.

Sobre los pacientes que están hospitalizados, dijo que, son un total de 364, de los cuales, 164 se reportan estables, 131 graves y 69 en Estado crítico intubados debido a problemas respiratorios derivados del coronavirus.