Guerrero pasa este lunes a semáforo amarillo

El secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que ante la disminución de casos de Covid-19, el estado a partir del lunes 20 de septiembre al 3 de octubre pasa a semáforo.

Durante la transmisión diaria de actualización de casos de Covid-19, el funcionario estatal dio a conocer que también cambiará el aforo pero pidió que se deben seguir manteniendo los cuidados sanitarios.

“La enfermedad está presente, no se ha ido, no debemos descuidarnos, recuerden que el común denominador es el cubrebocas, lavado de manos y lugares ventilados eso es muy importante, evitar lugares cerrados y si no es posible evitarlos no estar más de una hora en ese lugar cerrado y procurar la purificación del aire ”, recomendó.

Lee también: Rebasa Guerrero los 73 mil contagios de Covid-19

En cuanto a casos nuevos de Covid-19, en las últimas 24 horas que tiene 61 y mil 47 casos activos, que se acumulan a los 73 mil 118 casos confirmados.

Dijo que Guerrero a nivel nacional ocupa el lugar número 28 en la incidencia de casos activos y en el estado se encuentra con 30 puntos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la incidencia de casos de hospitalización, De la Peña Pintos dijo que s e tiene 178 hospitalizados y se una meseta de estabilización tiene.

En Guerrero, en las últimas 24 horas han fallecido un promedio seis pacientes de Covid-19 y también se ha presentado una disminución.

En lo que va del mes de septiembre se tiene 249 personas que han fallecido por el virus y un promedio diario de 15.5 personas muertas.

“Disminuye las defunciones, aunque sea una sola defunción son lamentables pero va disminuyendo este promedio diario en el mes de septiembre”.

En el caso de hospitalización se tiene en Guerrero un 23 por ciento y comparado con la media nacional es del 41 por ciento y 11% contra 35% de la media nacional en el caso de personas intubadas.