Guerrero no seguirá la aventura de violencia para impedir elecciones: Mario Moreno

El candidato al gobierno de Guerrero por la Coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, consideró que es muy poco viable que el pueblo de Guerrero quiera seguir la aventura de violencia para impedir las elecciones como lo propone Félix Salgado Macedonio, “porque el pueblo de Guerrero lo que quiere es paz y desarrollo".

Luego de reunirse con las estructuras partidistas en Chilpancingo, Moreno Arcos estableció que en Guerrero no se quiere tener conflictos, lo que el pueblo necesita en este momento es paz y desarrollo, ello en respuesta a las declaraciones que hiciera Salgado Macedonio para impedir que se realice el proceso electoral si no le devuelven la candidatura.

“No veo que alguien quiera seguir una aventura de este tipo, no se va a dar, no lo veo viable, ni factible”.

Señaló que las acciones del que fuera candidato de Morena y le retiraron el registro por no haber entregado sus gastos de precampaña, “son presiones que se hacen de manera normal por alguien que no ha logrado su propósito a través de una vía e intenta descarrilar algo, pero no lo veo posible, no lo veo viable”.

En otro tema, el candidato priísta-perredista indicó que se tiene casi concluido el proceso de designación de candidatos a presidentes municipales, ya se resolvió completamente el caso de Acapulco donde se terminó con algunos raspones pero en términos generales todo bien.

En el caso de Chilpancingo se hizo un registro, sin embargo se mantiene el diálogo y se tiene la posibilidad de sustituir al candidato, “es un proceso prácticamente concluido pero estamos avanzado en él”.