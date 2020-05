Guerrero no regresará a la normalidad el primero de junio: HAF

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, advirtió que, el confinamiento por la emergencia sanitaria provocado por el coronavirus continuará en el mes de junio y Acapulco no podrá reanudar sus actividades turísticas como se había planteado debido a que los contagios van en aumento.

A través de diversos mensajes en redes sociales, el mandatario estatal reconoció que en el puerto no ha reducido la movilidad, y la gente sigue saliendo a los mercados, utilizando el transporte público y paseando por las calles. Local Los casos de Covid-19 van en aumento en Acapulco: López Gatell

"Lamentablemente en el tema del Covid-19 vimos con preocupación que Acapulco no ha reducido su movilidad y por lo tanto la curva de contagios sigue en aumento. Nuestro principal destino no podrá regresar a la normalidad este 01 de junio como quisiéramos", escribió.

Astudillo Flores, recordó que ayer miércoles el subsecretario de salud federal, Hugo López Gatell, dijo que Acapulco está muy lejos de alcanzar el acmé o pico del modelo matemático, cuando se había pronosticado que este 22 de mayo sería la fecha.

Asimismo, Astudillo Flores, dijo que Guerrero atraviesa su etapa más crítica de contagios por coronavirus y aseguró que lo peor aún no sucede. Lamentablemente en el tema del COVID19 vimos con preocupación que Acapulco no ha reducido su movilidad y por lo tanto la curva de contagios sigue en aumento. Nuestro principal destino no podrá regresar a la normalidad este 1 de junio como quisiéramos. pic.twitter.com/dUPQfRDEGe — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) May 21, 2020

" Si continúan saliendo de casa y no aplican la sana distancia, la situación ni va a mejorar y habrá más contagios", concluyó.