Guerrero no está en crisis por temas de violencia relacionados con candidatos: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores aseguró que la entidad no está en crisis por temas de violencia relacionados contra candidatos a los distintos cargos de representación popular que se elegirán el próximo seis de junio e informó que solo 35 de los aspirantes, cuentan con seguridad.

Entrevistado en Acapulco, luego de poner en marcha L’Etape Acapulco del Tour de France, donde participaron mil 500 ciclistas, el mandatario fue consultado respecto a si podría aumentar el número de solicitudes a dos semanas de campaña, sin embargo, confió que no sea así, porque en Guerrero no se tiene una crisis de agresiones. Estado Ratifica INE candidatura del PES a diputación federal por el Distrito 9

“Ojalá y no, no está Guerrero en el tema de la crisis de este tipo de circunstancias de agresiones o amenazas a los candidatos, creo que Guerrero está en un lugar que no está en el impacto nacional”, mencionó.

Precisó que en la entidad solo se ha brindado seguridad especial a 35 candidatos a cargos de representación popular y que sus casos han sido abordados en la mesa central de seguridad.

“Son 35 candidatos, candidatas de los niveles del municipio, del nivel de diputación, algunos traen dos elementos y algunos hasta patrulla con cuatro elementos”, abundó el mandatario estatal.

En la entidad, el próximo seis de junio, se elegirá de entre 8 aspirantes al sucesor de Héctor Astudillo Flores, así como a 80 presidentes municipales, 28 diputados locales de mayoría relativa, 85 sindicaturas y 584 regidurías de acuerdo a información del Instituto Nacional Electoral. Además, a 18 legisladores de representación proporcional y nueve diputados federales.

En Guerrero, participan 6 mil 989 candidatos, 12 independientes y el resto de 10 partidos políticos, donde se tienen dos coaliciones entre el PRI-PRD, PT-Verde, así como Morena, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas.