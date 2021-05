Guerrero necesita una visión de estado y un plan de gobierno serio: Carolina Viggiano

Guerrero necesita una visión de estado y un plan de gobierno serio, sostuvo la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, quien dijo que la gente va a valorar que no necesita ocurrencias ni shows, que se sepa quién manda y quien toma las decisiones.

En conferencia de prensa, denunció que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de los siervos de la nación, están condicionando los programas sociales y amenazan con quitárselos sino votan por sus candidatos. Estado "Líderes del PT me están vendiendo", advierte Pedro Segura

Además, dijo, tenemos un gobierno que todos los días por las mañanas sale a dividir y a polarizar al país, así como hablar de las elecciones y esto hace que la gente perciba que Morena puede ganar las elecciones, porque, incluso, se mete como árbitro electoral de las elecciones y eso distorsiona las mediciones.

La dirigente nacional del tricolor, Viggiano Austria, recordó que este estado suriano es de contrastes y que tiene en varias regiones mucha violencia, pero no tiene porque acostumbrarse que así sea, por lo que confió que las y los guerrerenses, van valorar que lo que necesita Guerrero es un gobierno que de resultados, por eso apuestan a Mario Moreno Arcos, que con su experiencia y hoja de vida, de resultados, porque ha recorrido todo el estado y conoce perfectamente bien sus problemas.

Incluso el PRI en la Cámara de Diputados es más factible que ayude al presidente de la República a sacar al país adelante, que un partido como Morena, que hoy está desarticulado, improvisado y conflictivo, que está lleno de resentimiento y rencor.

"Necesitamos que el PRI llegue a la Cámara y que ayude con una visión de estado, a sacar a Guerrero y otras entidades del país con una nueva visión, porque ahora tenemos una nueva estrategia de partido, que ya hemos aprendido de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores"

Sobre el tema de la inseguridad, dijo que en un estado que vive la violencia, no se puede pasar la vida cantando o bailando, necesitamos gobernar, pero tampoco que se la pase hablando, lo que se necesita son resultados, donde haya justicia para todos, "pero no que por unos minutos canta y baila para olvidarse de sus problemas. Necesitamos gobiernos que tengan claridad y nos den certeza. Se nos dijo que iba haber a brazos en vez de balazos y eso no ha sucedido. Necesitamos de mano firme y generosa".

Por ello, insistió, que no podemos seguir con este show de cantar y que la gente vote por una emoción, tiene que votar por las razones que lo obliguen a exigir mejores condiciones de vida, no queremos intenciones, queremos acciones.

Asimismo, denunció que para sus candidatas y candidatos la situación de la inseguridad ha sido terrible. "Hoy tenemos muchos atentados y muchos candidatos han perdido la vida, me parece que hay una permisibilidad del gobierno federal con los grupos delictivos y me parece también que este tipo de casos amenaza a la democracia".