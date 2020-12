Guerrero necesita seguridad e inversión: Mario Moreno Arcos

Guerrero no es ajeno a los efectos negativos que trajo consigo la pandemia del Covid-19, que no solo paralizó la economía sino que hizo inviable que tuviera un repunte en su desarrollo, dijo el aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Moreno Arcos, quien pese a este escenario, aseguró que quiere ser gobernador "porque tengo sueños y anhelos que les vaya bien a los guerrerenses".

En entrevista, el oriundo de Chilpancingo, quien ha sido en dos ocasiones presidente municipal de la capital, dos veces diputado local e igual número diputado federal, ahora está en la ruta de hacer realidad su aspiración de ser gobernador, por eso se registró como aspirante a la candidatura por el PRI. Estado Será candidato quien tenga más posibilidades de ganar: Esteban Albarrán

Forjado en la cultura del esfuerzo, asegura que tiene perfectamente clara la problemática de este estado suriano, pues ha recorrido toda la geografía de la entidad y renunció a su cargo de secretario de Desarrollo Social, para poder buscar el respaldo de los hombres y mujeres de bien, que también quieren el progreso de este estado suriano.

-¿Quién es Mario Moreno Arcos?

Hasta hace unos días era el titular de la Sedesol en Guerrero, caminé y recorrí todo el estado, lo conozco hasta los últimos rincones, lo mismo que la parte alta de la Montaña, la Sierra, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y por supuesto, Acapulco, donde me he metido en todas las colonias, por eso quiero ser gobernador, porque conozco las circunstancias y la realidad en que viven miles de familias.

- ¿Qué es lo que necesita un estado como el nuestro?

Requiere de inversión, para que se puedan generar los empleos, pero también de seguridad. Es cierto, antes ocupabamos los primeros lugares en violencia, pero a la llegada del gobernador Héctor Astudillo Flores, se mejoró el desempeño de los cuerpos policiacos y hoy no solo han disminuido los homicidios dolosos, sino que hay gobernabilidad.

- Guerrero necesita que se le dé continuidad al trabajo que se ha realizado en la presente administración, ¿no?

Por supuesto, por eso le estoy pidiendo a mis paisanos que apoyen mi proyecto de gobierno, que voy a caminar por todos los municipios para escuchar sus necesidades, pero también para tener ese roce con ellos, que vean en mi a alguien que solo busca poder servirles y trabajar por un mejor bienestar de vida de las familias que no han tenido la oportunidad de salir de la marginación y la pobreza.

-La situación será sumamente compleja, porque no se conoce el impacto real y la duración de la pandemia.

Es cierto, las esperanzas se centran en la vacuna anti Covid-19, pero además, no se sabe con certeza que tiempo llevará la reoxigenación de la productiva, así como afectará la recesión económica, sobre todo la caída presupuestal por los recortes que aplicara el gobierno federal a un estado con tantas necesidades como el nuestro, por eso dentro de mi proyecto de gobierno implementaré un plan emergente para evitar el hundimiento.

Aunque primero, dijo, que va a contender en el proceso interno del PRI y de resultar ganador, ser el pre candidato que se mida al abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evodio Velázquez Aguirre, para ir a la elección del 6 de junio y con el respaldo de las y los guerrerenses, ganar la gubernatura del estado.

Por eso puntualizó: "No es Morena ¿he? Hoy es Moreno", con lo que invitó a sus simpatizantes a respaldar sus aspiraciones políticas, con su carta de presentación que es un hombre honesto y que puede mirar de frente, "No le debo nada a nadie y siempre me he conducido con transparencia".

Cabe destacar, que Mario Moreno Arcos, tuvo dos importantes eventos, el primero en Coyuca de Benítez, en donde lo arroparon liderazgos del PRI y más tarde en Acapulco, con ex militantes del Partido Acción Nacional (PAN), en ambos actos, reiteró que esta seguro que se registrara como candidato de la coalición PRI-PRD, el próximo domingo, por ser el más competitivo y mejor preparado para gobernar Guerrero.