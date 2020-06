Guerrero necesita recursos extraordinarios para reactivación económica: MAB

En conferencia virtual, el senador por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, aseguró que para la reactivación económica de los estados más golpeados por la pandemia del Covid-19, se requieren recursos extraordinarios, por lo que seguirá insistiendo en la propuesta de posponer por seis meses la construcción del tren maya y dos bocas.

Indicó que posponer estás acciones por parte del gobierno federal en estos momentos, representaría un recurso extraordinario de por lo menos 800 mil millones de pesos, los cuales podrían ser destinados a la compra de medicamentos e insumos para atender la pandemia, así como bonos económicos a trabajadores del sector salud. Local Denuncian bote de Covid-19 en Puerto Marqués

"Vamos a seguir insistiendo en el Senado de la República, en el tema del abasto puntual de medicamentos de primer nivel para el tema del Covid-19, sobre todo para los estados donde la pandemia ha provocado más estragos en materia de salud y actividad económica como Guerrero", precisó Añorve Baños durante su conferencia virtual.

Reafirmó que no son tiempos de debates políticos, mi de actos de campaña, por lo que seguirá insistiendo en que la federación, baje recursos extraordinarios a los estados en estos momentos de crisis sanitaria, y agregó buena Guerrero no ha llegado ningún recurso extraordinario y que los adelantos de pagos de pensiones y créditos son recursos que ya están debidamente etiquetados por lo que no se pueden considerar como dinero extra para atender el tema de la pandemia del Covid-19.





Añorve Baños, agregó que este domingo, en la primera sesión virtual que tendrá el Senado, seguirá insistiendo en que se pospongan por un plazo de seis meses las obras del tren maya y dos bocas, además de solicitar la comparecencia del secretario de turismo federal Miguel Torruco Marqués, para que de detalles más claros en el tema de la reactivación turística del país, "y no solo esté dando buenos deseos".

Destacó que la fracción del PRI, en el Senado, le está ayudando a los estados y municipios donde la pandemia está dejando más estragos, por eso se está pidiendo destinar recursos extraordinarios, además con propuesta como reducir tarifas en el servicio de energía eléctrica, un descuento del 50 por cinto en el peaje de la autopista del sol, estás son acciones que si ayudan a la reactivación económica de miles de empresas y establecimientos comerciales que por más de tres meses, han estado cerradas por la emergencia sanitaria.

Por otro lado, dijo que existe incongruencia en las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 que da el sudsecretario Hugo López Gatell, "si hubiera pruebas universales el número real de contagios y fallecimientos en México, serían alarmantes, la curva no está aplanada ni domada en el país".

Por último el senador por el PRI, manifestó que otra de las luchas que encabezada en el senador, será para que el FONDEN, no desaparezca, y pidió al gobierno federal que tome como una llamada de atención en reciente temblor de 7.5 grados, y las últimas lluvias.