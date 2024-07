Guerrero cuenta con dos fondos para emergencias naturales

El estado de Guerrero cuenta con dos fondos estatales para la atención de desastres por fenómenos naturales, en uno de ellos se integran el uno por ciento del presupuesto de cada uno de los 88 municipios y se le conoce como Fonsol (Fondo Solidario), el otro es el fondo de reconstrucción que tiene un capital variable, aseguró el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus.

El funcionario indicó que el fonde de reconstrucción se instaló desde el año 2009 que se depositan recursos y se retiran cuando se genera una situación de emergencia, por ello es complicado saber exactamente la cantidad de recursos disponibles que se tiene en cada uno de los fondos.

Explico que para la administración de los fondos se tiene un comité en el que se integran varios secretarios de estados que son los que tiene que revisar la situación de emergencias y determinar el uso de los fondos.

Señaló que la última vez que se utilizaron recursos de estos fondos fue tras el paso del huracán Otis en octubre del año pasado, después de eso las afectaciones por fenómenos naturales no han ameritado su uso.

“Hemos tenido afectaciones en el municipio de Copalillo, donde se inundaron 15 casas por el desborde de una barranca, también en Ayutla se generaron daños a viviendas por el desborde del río, en Tlapa también hubo viviendas afectadas pero los daños han sido menores y los atienden los municipios que son los primeros respondientes”.

Arroyo Matus indicó que además de estos fondos solidarios siempre es de resaltarse que existe una gobernadora que es muy solidaria y ante los casos de desastres se brinda apoyo desde la administración central, desde secretarías que atienden las cosas de su competencia y con acciones transversales que permitan a participación de diversas áreas en un solo hecho.

“Los protocolos de actuación establecen que, ante una situación de emergencia, el primer respondiente es el municipio y cuando su capacidad económica y operativa es rebasada entra el estado para atender la situación de emergencia y de necesitarse se solicita la declaratoria de emergencia que permita la acción de la instancia federal”.

Finalmente, Arroyo Matus indicó que en lo que va del año no se ha emitido ninguna declaratoria para el estado de Guerrero porque las lluvias no han sido tan intensas y no ha habido ninguna situación de emergencia, pero confirmó que se tienen los recursos suficientes para atender las situaciones de emergencia en los niveles que les corresponde.