Guerrero, continúa en deuda con la población LGBTIQ: Activista

Tras el avance de leyes en favor de la población LGBTIQ+ en Guerrero, como el matrimonio igualitario o las terapias de conversión, para la abogada y defensora de los derechos humanos, Fanny Lara Figueroa, no basta con ello, ya que el “Estado tiene de deuda con esta población”, sobre todo, debe impulsarse más los valores y conciencias en las familias.

Este mes de junio se reivindica y celebra a la Diversidad Sexual en la entidad del sur, especialmente en Acapulco, aunque no del todo, donde no cuenta con una Ley de Identidad de Género, que no registra una estadística ‘real’ de los crímenes de odio en contra de la población LGBTIQ+ y permanece en la discriminación.

Para saber más de ello, la defensora de los derechos humanos en Guerrero, Fanny Lara Figueroa, manifestó en entrevista que antes los luchadores eran asesinados, golpeados y encarcelados por el respeto y derechos a esta población, porque en los últimos años ha sido el sector más violentado.

Por esta violencia, han sido víctimas las mujeres transexuales y transgéneros, para Fanny el Estado “tiene mucho por hacer”, que no basta con “tantas leyes”, sino que debe hacerse conciencia en todos los sectores de la población, especialmente en las familias.

“Las familias deben aceptar a que sus hijos pertenecen a esa población (LGBTIQ+) cuando ellos lo digan”, afirmó.

Reconoció que en Guerrero, continúa la homofóbia o transfobia, sobre todo, en el entorno familiar “no admiten a esta población”. Para la abogada, debe de capacitarse a los elementos policiales, sean más “conscientes o sensibles” con este sector, cuando indicó que la discriminación en Guerrero está tipificado un delito penal.

“Lo que tiene que hacer el Estado, es continuar vigilando a que no estén violentando los derechos que lastime o flagele a la población LGBT”, finalizó.