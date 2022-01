Guerrero apoya como nunca a la mujer: Evelyn

A poco tiempo de cumplir cien días de su administración , la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, resaltó que se ha priorizado como nunca la atención especial a las mujeres , alertas de género, feminicidios, así como la reactivación de los sistemas estatales y municipal para erradicar y sancionar la violencia hacia este segmento de la población.

En entrevista exclusiva para El Sol de Acapulco, la titular del Poder Ejecutivo del estado destacó que no le gusta medir el tiempo que lleva al frente de la administración estatal, sino decir que está trabajando todos los días para rendir informes todos los días a la ciudadanía .

“ Tenemos grandes avances en el tema de las mujeres, creo que como nunca antes se ha destinado un buen presupuesto para atender las alertas que tenemos de género, para atender también los feminicidios y para atender los sistemas, tanto estatal como municipal para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer; que yo creo es digno de mencionar que se le apoye , no nada más en el discurso sino con el recurso ”, precisó.

Hay avances en seguridad

En lo que respeta al tema de la seguridad, la mandataria estatal dijo que se cuenta con una Policía con proximidad social; “El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, el capitán Evelio Méndez Gómez, ha hecho grandes avances en este tema y se está trabajando todos los días en la mesa de seguridad”, Dijo.

“Eso es algo muy importante, que todos los días este presidiendo la Mesa de Construcción de Paz, donde están la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar), Guardia Nacional, donde bueno, se está avanzando ahí . Tenemos también el turismo, como nunca antes hubo una Gala de Pirotecnia, ustedes vieron aquí en Acapulco, maravillosa, vinieron muchos turistas, creo que tuvimos una reactivación económica muy buena ahora en diciembre ”, dijo.

Descarta desabasto de medicinas e insumos

En el punto que tiene que ver con la salud, la gobernadora indicó que su gobierno en conjunto con la Secretaría de Salud Federal y el Insabi, están tratando que no haya desabasto en los hospitales ni en los centros de salud; “Hemos dotado de todo lo que necesitan los hospitales, ya hay enfermeras y hay doctores, estamos sentando las bases en materia de salud”.

En este tenor, aseguró que también hay grandes avances en el rubro de la comunicación con todos los grupos y sectores, tanto de la Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, se atiende al educativo, el médico, social y político, están con una apertura y una cercanía, en suma, es un gobierno de puertas abiertas.

Salgado Pineda refirió que seguirá caminando, como lo ha hecho hasta ahora, en coordinación con el gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con las diferentes Secretarías que le han refrendado todo su apoyo a Guerrero.

Tianguis Turístico ser el mejor escaparate

La mandataria estatal no omitió hablar sobre la prevención y la campaña de concientización para que la gente no baje la guardia y no relaje las medidas de prevención; “Se pueden hacer algunos eventos, pero disminuyendo el aforo, vigilando que cumplan todas las medidas sanitarias, incluso, que se hagan la prueba rápida, entonces se debe acatar todas las medidas de prevención; es un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, por eso hago un llamado a los presidentes y presidentas municipales, para que nos apoyen bajar la información a las comunidades y no relajen las medidas ”.

Finalmente, sobre la proximidad del Tianguis Turístico, la titular del Ejecutivo del estado dijo que será el mejor escaparate turístico, se va a tratar de superar y que sea mejor que el de Mérida, Yucatán, donde hubo mucha proyección, pero Acapulco tiene lo suyo , Acapulco es ya un paraíso natural y van trabajar para que sea el mejor.