Guerrero, a dos puntos de cambiar a Semáforo Verde

El gobernador Héctor Astudillo Flores reveló que Guerrero está en el límite para pasar a color verde en el semáforo epidemiológico y anunció que este viernes se inoculará contra el Covid-19 como lo informó hace varios días.

Durante la conferencia virtual de actualización de casos Covid-19 trasmitida desde Acapulco, dijo que el estado se mantiene en color amarillo y adelantó que en la próxima semana dará a conocer detalles de los resultados que se lograron en el tema del periodo vacacional de Semana Santa en relación a la pandemia. Estado

Indicó que “los datos no son malos, creo que son datos muy estables, creo que estamos aguantando... Prefiero mejor espérame en la semana para hacer un comentario de la de Semana Santa y seguimos en semáforo amarillo estamos con 11 puntos, recordarán ustedes que estuvimos con 12, estamos a 11 puntos”.

En su intervención, el gobernador preguntó al secretario de salud Carlos de la Peña ¿a cuántos puntos estamos del verde? y el funcionario respondió “el verde es de 0 a 8 y amarillo de 9 a 15”. “O sea que estamos a dos puntos para estar en el límite del verde”, comentó Astudillo.

Pidió a la población seguir los protocolos sanitarios para continuar disminuyendo los contagios de coronavirus en la entidad y mantener el uso del cubrebocas, la sana distancia y evitar conglomeraciones, así como las fiestas y reuniones con muchas personas.

Recordó que en la reunión del jueves de la Conago y funcionarios federales, se trató el tema de los médicos privados y fue notificado por Carlos de la Peña que en coordinación con la Marina y Salud federal, tienen una base de datos en la secretaria de salud y se les está llamando a los médicos particulares para que vayan a vacunarse contra el Covid-19 al CIA este viernes.

El gobernador, sugirió al funcionario que se instale un módulo especial en Acapulco, donde se requerirá de una identificación, al igual que en Chilpancingo en próximas fechas, para que se puedan vacunar contra el Coronavirus.

Respecto a su vacunación, recordó haber dicho que sería el último en acudir a recibir el biológico y dijo que hoy recibiría la primera dosis. Conminó a la población adulta mayor rezagada a que acuda a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

“Hoy trataré de ser de los últimos, a lo mejor no puedo ir en la tarde, pero trataré hoy voy a recibir, voy a ir a que me pongan la primera dosis de vacunación, es el último día que están en Acapulco, en Chilpancingo ya no hay primera dosis, y voy el día de hoy a recibir la primera dosis aquí en Acapulco, como lo ofrecí hasta el final”, mencionó.

Anunció finalmente la llegada a Guerrero de cinco ambulancias por parte del Insabi, mismas que serán enviadas a varios municipios para mejorar la atención médica de la población.