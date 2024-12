Gobierno prepara duro golpe con aumento a impuesto sobre nómina

La empresaria hotelera de Chilpancingo, Yamilet Payán Sánchez, aseguró que el gobierno estatal prepara un incremento en los impuestos para el año 2025 que vendría a repercutir de manera importante en la economía del estado, el rubro más marcado sería el del pago sobre nómina que incrementaría hasta en un 50 por ciento.

Payán Sánchez explicó que de acuerdo con lo que conoce por información proveniente de la Secretaría de Finanzas del estado es que el impuesto sobre nómina que actualmente es del 2 por ciento subirá al 3 por ciento, es significa que si una persona pagaba mil pesos por este impuesto ahora tendrá que pagar mil 500.

Aseguró que la iniciativa para que incremente este impuesto ya se encuentra en el Congreso del Estado y sólo falta el aval de los diputados que son mayoría del partido Morena y podrían aprobarlo.

Otro impuesto que se pretende incrementar es el de 3 por ciento sobre hospedaje en el que justamente el sector hotelero es recaudador, “nosotros no cubrimos directamente ese impuesto nosotros se lo cobramos a los clientes y lo reportamos a la Secretaría de finanzas del estado pero esto finalmente también merma la afluencia de clientes porque se les tiene que cobrar el impuesto junto a otros como el IVA”.

La hotelera indicó que lamentablemente la economía de Chilpancingo y prácticamente de todo Guerrero se encuentra contraída en todos los sectores económicos y comerciales, no hay circulante, las ventas están desplomadas y la mayoría de los empresarios tienen problemas económicos.

Reprochó que impuestos como estos no benefician en nada a la economía porque el empresario para sus trabajadores paga al seguro social al Infonavit al Fondo de Ahorros para el retiro y esto se ve reflejado en que los trabajadores tienen acceso a la salud, a la vivienda, pero por este dos por ciento del pago de la nómina no tiene ningún impacto en el trabajador.

Y no hay una claridad en qué se aplican estos recursos, no hay informes claros de en qué se usa el dinero del dos por ciento sobre nómina y pasa lo mismo con el tres por ciento sobre hospedaje que subirá al cuatro por ciento, es dinero que debería ser usado para promoción turística y no se invierte correctamente en ese rubro.

La empresaria indicó que hace unos días se aprobó el incremento al salario mínimo de un 12 por ciento, y esto todos los festejaron sin embargo es un incremento irreal que impacta en el trabajador pero que no le va a alcanzar con lo caro que se van a poner las cosas.

Señaló que el incremento al salario mínimo hace que incremente el precio de todos los productos y ese 12 por ciento de aumento no alcanzará para la canasta básica.