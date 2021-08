Gobierno estatal retrasó quincena a parte de sus empleados

Trabajadores del base del gobierno del estado reportaron retraso en el pago de sus quincenas y prestaciones salariales, que debieron recibir desde el pasado viernes y sin ninguna explicación hasta el momento no les han sido cubiertas.

Los trabajadores de los que por obvias razones no mencionaremos sus nombres, señalaron que en una parte del sector central no se han hecho los depósitos y esto es debido al banco con el que tiene su nómina, es decir les pagaron a los que cobran en Banamex y en Santander, pero no a los que reciben el pago en BBVA ni en Scotiabank.

En otras áreas como el Instituto del Deporte y la Juventud, que es un organismo público desconcentrado, la detención de salarios fue para todo el personal, sin que exista una justificación, y en grupos de trabajadores circuló un mensaje en el que se informó que quienes no recibieron la quincena la tendrían depositada el día primero de septiembre.

“Eso nunca nos había pasado siempre el día previo a la quincena se nos deposita y en este caso que la quincena es el lunes, el pago debió estar desde el viernes y en el caso de quienes si recibieron depósitos fue desde ese día.

Bono del servidor público

De acuerdo con los compromisos que firmó el gobernador con la dirigencia del SUSPEG, el 30 de agosto debería haberse depositado el pago del bono del servidor público que es de más de cuatro mil pesos, para cada trabajador.

Los empleados esperaban que el depósito fuera junto con la quincena pero no llegó de esa forma y hasta las seis de la tarde de este lunes 30 de agosto, aún no le había caído a ningún servidor público.

En los grupos de trabajadores se difundió un mensaje en el sentido de que el bono sería cubierto hasta el día tres de septiembre, sin que eso sea una información oficial, pero un hecho es que no lo han pagado.

Asimismo en esta fecha se tenían que haber entregado los estímulos por años de antigüedad que les corresponden a los trabajadores que cumplen de cinco en cinco desde 15 hasta 50 años de servicio

Asueto ampliado

El gobierno estatal otorgó tres días de asueto del lunes 30 al primero de septiembre por el día del servidor público, en un acto sin precedente pues tradicionalmente sólo se otorga el 30 de agosto y en un documento oficial expuso que pro única ocasión se otorgaría como descanso los días 31 de agosto y uno de septiembre.