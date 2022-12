Gobierno estatal no ha pagado aguinaldos a ex trabajadores

Jubilados y pensionados de Chilpancingo, Acapulco e Iguala se movilizaron para exigir a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que libere los recursos para el pago de sus aguinaldos y que de acuerdo con la ley debieron tener en sus cuentas a más tardar el 20 de diciembre, pero en la víspera de fin de año aún no la reciben.

Los quejosos pertenecientes a diversas organizaciones, dieron a conocer que son casi siete mil jubilados en el estado de Guerrero que no han recibido la prestación del aguinaldo que es una prestación establecida por ley y en el caso de los jubilados, se les ha venido entregando por el equivalente a 90 días y por ello es lo mismo que se reclama para este año.

En Chilpancingo los jubilados bloquearon la avenida Juárez en la esquina con la calle Madero, que resulta ser una del as vialidades más transitadas de la capital y con ello generaron caos en todo el centro de la capital.

Cabe señalar que las protestas de jubilados iniciaron la semana pasada, cuando aún no les depositaban la mesada correspondiente al mes de diciembre y el aguinaldo entonces la directora del Issspeg, Verónica Montoya Garduño, se comprometió a pagar de manera inmediata la mesada de diciembre, sin embargo del aguinaldo explicó que no se tenían los recursos ni en el Issspeg ni en el gobierno del estado por lo que habría que esperar unos días.

Les explicó que el gobierno federal le recortó las partidas presupuestales al gobierno de Evelyn Salgado Pineda, por ello no era posible pagar de forma inmediata los aguinaldos, pero antes del 30 de diciembre la federación enviaría recursos a Guerrero y de esos se utilizaría para pagar a los jubilados, entonces se firmó una minuta en la que se especifica que el aguinaldo sería pagado entre el 27 y el 30 de diciembre".

Local Bloqueos en la Costera dejan mal sabor de boca a turistas

Sin embargo los jubilados indicaron que si no se movilizan el gobierno no les va a pagar, porque así lo han hecho en otros años, simplemente dicen que no tiene dinero y por eso no cumplen con sus obligaciones, "Al jubilado se le tiene que cubrir sus mesadas y prestaciones de manera puntual porque no es algo que le estén regalando, es algo que se ganó con toda una vida de trabajo en el gobierno del estado o los municipios, y en su momento cotizó para que hoy tenga derecho a recibir la pensión", señaló una de las jubiladas que bloquea la avenida Álvarez.