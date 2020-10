Gobierno de Chilpancingo adeuda 91 millones de pesos por cuotas al ISSSPEG

El ayuntamiento de Chilpancingo adeuda 91 millones de pesos de cuotas obrero patronales al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del estado de Guerrero (ISSSPEG), y el alcalde Antonio Gaspar Beltrán se niega a pagar, denunciaron jubilados y pensionados que no debido a la falta de recursos no han recibido sus mensualidades.

La dirigente de la organización II de Jubilados y pensionados del Issspeg, Escolástica Ávila, indicó que los jubilados iniciarán un movimiento para exigir a los ayuntamientos que cumplan con sus obligaciones patronales, porque ellos aplican descuentos a los trabajadores en activo, que deben reportar de inmediato al Issspeg pro no lo hacen. Estado Guerrero, a punto de los 20 mil contagios de Covid-19

Además el caso de Chilpancingo es muy particular por la cerrazón que existe entre sus autoridades “Con el municipio de Acapulco se han realizado reuniones y acuerdos con los que se van haciendo algunos aportes que no son suficientes pero al menos hay disposición de escucharnos, pero en Chilpancingo hay total cerrazón”.

Refirió que los ayuntamientos no están aportando lo que les corresponde para pagar a sus propios jubilados, por ejemplo en el caso del Acapulco las aportaciones mensuales deben ser de 11 millones de pesos y de eso 10 millones se canalizarían al pago de sus jubilados, pero no los aportan y con ello hunden al organismo en sus problemas económicos.

En este momento ninguno de los ex trabajadores de gobierno del estado y los municipios han recibido el pago de la mesada de Septiembre, misma que debió llegar el último día del mes y de eso ya ha pasado una semana.

Los jubilados indicaron que es inconcebible que los jubilados tengan retraso en el pago de sus pensiones, porque de ellas depende su alimentación, su acceso a la salud y todo lo necesario para subsistir.

“Nosotros trabajamos al menos 25 años y estuvimos cotizando cada quincena y hoy tenemos que recibir el beneficio de una pensión digna, que se pague de manera puntual”.

Finalmente doña escolástica advirtió que si no se tiene una respuesta pronta los jubilados tendrán que realizar acciones de movilización y no descartó cerrar edificios públicos, calles o la autopista del Sol, “sabemos que es muy complicado salir a manifestarnos por el tema de la pandemia, pero si no lo hacemos no nos matará la enfermedad lo hará el hambre”.