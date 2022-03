Gobernadora dedicó izamiento de bandera a la lucha de las mujeres

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda ratificó su compromiso por la erradicación de la violencia de género con la generación de políticas y estrategias por la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en la entidad.

En el marco del izamiento de bandera que se realiza cada primer lunes de mes en la plaza cívica Vicente Guerrero de la sede del poder ejecutivo, Salgado Pineda reconoció el trabajo que han realizado las mujeres para lograr la igualdad sustantiva de Género.

Estableció que las manifestaciones previstas para este martes serán un recordatorio de los pendientes que aún se tiene en la materia.

La gobernadora pronunció un breve discurso dedicado exclusivamente al tema de las mujeres “iniciamos este mes conmemorativo de la lucha de las mujeres redoblando los esfuerzos que cada una hacemos desde nuestras trincheras por la erradicación de la violencia de género”.

Lee también: Propone Evelyn crear agenda legislativa en beneficio de las mujeres

Agregó que en su caso se trabaja en la construcción de políticas y estrategias por la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, así como por el compromiso permanente con las niñas, jóvenes y mujeres de Guerrero.

Asimismo, llamó a honrar a las mujeres ilustres, así como a las madres, abuelas y todas las mujeres que vivieron en las siete regiones de Guerrero y tuvieron que enfrentar un mundo desigual, “muchas veces violento y que enfrentaron con valentía”.

Reconoció también a las niñas indígenas y afromexicanas a quienes dijo que son “guardianas de nuestras raíces, mujeres combativas y herencia viva de nuestra historia, a todas las mujeres de Guerrero, a las mujeres de México que son valiosas y son el motor de nuestra transformación”.

“Que no quede duda del papel histórico que tiene nuestras mujeres, que no quede duda de que no hay sueños muy grandes o retos muy difíciles para nosotras, que no quede duda que hoy en Guerrero las mujeres podemos y estamos haciendo historia”.

Indicó que este homenaje que se dedicó a las mujeres debe servir para reflexionar el compromiso que hizo en la construcción de un guerrero más justo, de un Guerrero más equitativo, “que las luchas de las compañeras sirvan para recordar los pendientes que en materia de Igualdad tiene nuestro país y nuestro estado”.