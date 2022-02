Gestiona AMLO nueva sede del Teletón en Tlapa

Luego de informar que continuará apoyando al programa Teletón, única Organización No Gubernamental que recibe recursos económicos del Gobierno Federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que busca que el municipio de Tlapa de Comonfort, corazón de la Montaña Alta de Guerrero, sea sede del nuevo centro de rehabilitación para niños.

Durante su mensaje en la reunión con los presidentes municipales de la región Montaña, la cual se celebró en el ex palacio de Gobierno en Chilpancingo, el mandatario manifestó que se reunió con directivos del programa Teletón y le pidieron que sugiriera una ciudad para la construcción de una nueva sucursal.

"Me mandaron a decir, hace como 10 días, que querían construir otro centro de rehabilitación, me lo planteó la secretaria de Bienestar, que los del Teletón le había notificado que querían construir otro centro en el país y que querían saber si yo opinaba dónde se construía".

"Dije que en Tlapa. Como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que siento, aún cuando el director del Teletón es una gente muy sensible de verdad, Landeros muy bueno lo que le respondí Ariadna fue que va a ser difícil conseguir los especialistas para ir a vivir a Tlapa, y le dije que se tenía que tomar en cuenta eso, que había forma de hacerlo, incluso pagándoles más pero es ahí donde los necesitamos porque ahí no hay ningún apoyo para los niñas y niños pobres que requieren esas terapias, entonces vamos a convencerlos de que se haga ahí", pronunció.

En otros temas, adelantó que el recurso para este año, para ejercer el programa de construcción de caminos en las comunidades es de mil millones de pesos, y en el caso de Guerrero beneficiará a municipios de la Montaña y colindantes con la Costa Chica; en el año visitará los 23 municipios beneficiados.

Los recorridos los iniciará a partir del mes de mayo y afirmó que de dar resultados, buscará aumentar los montos de apoyo, para continuar impulsando la actividad económica en esa región de la entidad, considerada una de las más pobres en México. (Con información de Alejandro Ortiz)